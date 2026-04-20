El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este lunes, 20 de abril de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa. En este lunes, 20 de abril de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con una ramera puede simbolizar deseos ocultos o la búsqueda de placer y libertad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la sexualidad y la intimidad que pueden estar reprimidos o no expresados. Además, puede representar sentimientos de culpa o vergüenza relacionados con la moralidad y las decisiones personales. La ramera en el sueño puede ser un espejo de las propias inseguridades o de la necesidad de explorar nuevas experiencias. La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital. Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.