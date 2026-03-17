El Gobierno puso en marcha un nuevo esquema de retiros voluntarios dentro del Estado. En esta oporunidad, lo habilitaron para un organismo central en la administración pública, con el fin de reducir el personal y reorganizar su funcionamiento. El programa se habilitará para los trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), de acuerdo a lo asentado en la Resolución 68/2026. La iniciativa establece un régimen de desvinculación laboral por acuerdo entre las partes, denominado “Retiro de Voluntad Recíproca” (RVR). El objetivo central es avanzar en la reducción de la estructura estatal y achicar el gasto público, en línea con el plan de reformas impulsado por la actual gestión. Este tipo de programas ya había sido reglamentado de manera general para toda la administración pública nacional, bajo la supervisión de áreas como Economía y Transformación del Estado, que deben validar cada iniciativa antes de su implementación. El programa está dirigido a empleados de la ANSES que cumplan con ciertos requisitos, como por ejemplo: Además, se establecieron condiciones específicas para algunos casos particulares. Por ejemplo, quienes tengan cargos sindicales deberán renunciar a esa protección para poder ingresar al plan. Uno de los puntos clave del programa es la compensación económica. Según lo establecido: El período para adherirse es limitado y, en esta etapa, se fijó una fecha tope durante abril de 2026. La medida se inscribe dentro de un proceso más amplio de reestructuración estatal impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que incluye recortes de personal, cierre o fusión de organismos y cambios en la administración pública. Los planes de retiro voluntario aparecen como una alternativa para disminuir la cantidad de empleados sin recurrir a despidos directos.