Henkel anunció la adquisición global de Olaplex, la reconocida marca premium de cuidado capilar. De esta forma la compañía reconocida por sus adhesivos y selladores refuerza su estrategia de crecimiento en la categoría de belleza. La operación, valuada en u$s 1400 millones, fortalece el posicionamiento de Henkel -que ya es dueña de Schwarzkopf Professional- en el segmento premium de cuidado capilar, una categoría clave dentro de su negocio global de Consumer Brands. Olaplex es conocida por sus productos de alto rendimiento basados en la ciencia. “La adquisición de Olaplex está totalmente alineada con la estrategia de Henkel de ampliar su cartera mediante actividades atractivas de fusiones y adquisiciones que aportan valor”, afirmó Carsten Knobel, CEO de Henkel Global. “Esta transacción nos permite ampliar nuestra presencia en el cuidado capilar premium. La marca crea oportunidades atractivas para el crecimiento y el desarrollo de la innovación”. En el plano local, el movimiento cobrará relevancia porque ampliará la presencia de Henkel en una categoría donde la compañía ya cuenta con marcas consolidadas como Schwarzkopf Professional y Authentic Beauty Concept. En ese contexto, la llegada de Olaplex suma una propuesta complementaria dentro del segmento de cuidado capilar profesional y de alta gama, especialmente en soluciones orientadas a reparación y protección post-procesos químicos. “OLAPLEX encaja perfectamente en la estrategia de nuestro negocio de cuidado capilar premium”, agregó Wolfgang König, vicepresidente ejecutivo responsable del negocio de Marcas de Consumo de Henkel. “Su sólida base científica, guiada por profesionales, combinada con una presencia sólida en canales premium, la hace altamente complementaria a nuestro portafolio existente”. De hecho, Olaplex nació en 2014 en California, como resultado de la colaboración entre el experto en belleza Dean Christal y los doctores en química Craog Hawer y Eric Pressly. La marca se originó tras la búsqueda de un producto capaz de reparar el cabello dañado a nivel molecular, creando el ingrediente patentado Bis-Aminopropil Diglicol Dimaleato. En el año fiscal 2025, Olaplex generó alrededor de 370 millones de euros en ventas y entregó un margen bruto sólido. La adquisición está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluidas las aprobaciones regulatorias.