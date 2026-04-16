La cadena de supermercados Coto lanzó una batería de descuentos imperdibles en tecnología. Las promociones abarcan diversos productos como televisores Smart TV, aires acondicionados, electrodomésticos y más. Respecto a la financiación, los clientes podrán acceder hasta un 35% de rebaja y 18 cuotas sin interés. Las ofertas están disponibles tanto en tiendas físicas como en la plataforma digital. Los descuentos son directos sobre el precio de lista que se suman a planes de financiación. El televisor Smart TV marca Noblex de 43 pulgadas tiene un descuento de 35% sobre el precio de lista y pasa de $ 559.999 a $ 363.999 al pagar en una sola cuota. Además, los clientes del Banco Nación podrán acceder a 15, 18 y hasta 20 pagos sin interés. Otro de los productos destacados es el Smart TV marca TCL de 23 pulgadas. De su precio de lista de $ 369.999, pasa a costar solo $ 258.999 en un pago. Además, puede ser financiado en 6 cuotas sin interés con distintos bancos y tarjetas. Respecto a los televisores de alta gama, se ofrece un Smart Tv marca TCL de 65 pulgadas que tiene 205 de descuento. De su precio de lista de $ 1.579.999 pasa a $ 1.263.999 en un pago o su valor completo en 20 cuotas sin interés con el Banco Nación. De cara a la época invernal y el frío, Coto remata una serie de splits para acondicionar el hogar. Dentro de los más destacados se encuentran: En línea con sus descuentos en televisores y aires acondicionados, Coto lanzó descuentos en los siguientes electrodomésticos: