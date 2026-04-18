La cadena de parrillas 801 Chophouse enfrenta una crisis financiera que pone en duda su futuro: la empresa matriz 801 Restaurant Group se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 el 10 de abril, con pasivos que superan los u$s 18,7 millones según documentos del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos en Kansas. Por ahora, ninguno de sus ocho restaurantes ha cerrado, pero la posibilidad de cierres masivos no está descartada. La compañía, fundada en 1993 y con sede en Kansas City, atribuyó los problemas financieros al cierre de dos locales deficitarios: 801 Fish en Denver y 801 On Nicollet en Minneapolis, clausurado apenas cinco meses después de abrir. En un comunicado oficial, aclaró que la bancarrota afecta solo a la sociedad holding y no a los restaurantes individuales, que según la empresa operan de forma rentable. El Capítulo 11 permite a una empresa reestructurar sus deudas sin cerrar de inmediato. La compañía sigue operando mientras negocia un plan de pago con acreedores y prestamistas, con el objetivo de sanear sus finanzas sin llegar a una quiebra total. Para 801 Chophouse, eso implica que sus ocho locales pueden continuar sirviendo comidas, pagando personal y respetando reservaciones durante el proceso judicial. Si la reestructuración fracasa y la empresa no logra reducir sus obligaciones, el cierre de locales podría volverse inevitable. La cadena opera actualmente ocho restaurantes en distintos estados, todos abiertos al público según la información disponible al 16 de abril. La empresa sostuvo que el proceso de bancarrota no debería impactar en las ubicaciones que permanecen activas. Sin embargo, el desenlace de la reestructuración será determinante. Si no se alcanza un acuerdo viable con los acreedores, los cierres masivos podrían concretarse en las próximas semanas. Por ahora, las reservas en todos los locales siguen en pie.