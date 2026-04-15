La cadena de supermercados de conveniencia 7-Eleven cerrará al menos 645 sucursales durante el año fiscal 2026, según documentos financieros publicados por su empresa matriz, la japonesa Seven & i Holdings. La medida supera ampliamente las 205 aperturas proyectadas para el mismo período, lo que representa una reducción neta significativa en su red de tiendas. La decisión llega mientras la inflación sigue presionando el consumo, especialmente en hogares de menores ingresos. En su informe del 9 de abril, Seven & i advirtió que el gasto personal comenzó a debilitarse en el último año fiscal. A eso se suma el impacto del conflicto internacional en los mercados energéticos, que elevó el precio de la gasolina y golpea directamente el modelo de negocio de la cadena. La empresa no especificó qué ubicaciones serán afectadas ni en qué estados. Los documentos financieros aclaran que parte de los cierres implica reconvertir tiendas en estaciones mayoristas de combustible, un formato que ya supera las 900 locaciones en América del Norte. Actualmente, 7-Eleven opera más de 13,000 tiendas en Estados Unidos y Canadá y más de 86,000 en 19 países. La compañía también atraviesa un cambio de liderazgo: Stephen Hayes Dacus asumió como director ejecutivo la primavera pasada e impulsó un plan de transformación que incluye mayor oferta de alimentos frescos y la expansión del servicio de entrega “7NOW”. Para los consumidores, perder una tienda 7-Eleven puede significar quedarse sin acceso a productos de primera necesidad, recargas telefónicas, cajeros automáticos y gasolina, sobre todo en zonas donde la cadena es una de las pocas opciones disponibles. La empresa no anunció programas de compensación ni alternativas para los clientes afectados. El panorama contrasta con otras regiones: las filiales de Saben & i fuera de América del Norte, incluida Seven-Eleven Japan, prevén abrir más tiendas de las que cierran, lo que indica que la contracción es específica del mercado estadounidense y canadiense.