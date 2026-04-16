Tras 176 años de historia ininterrumpida, la emblemática Librería “Hijos de Santiago Rodríguez”, situada en el corazón de Burgos, anunció su cierre definitivo. La noticia marca el fin de una era para el sector editorial y para la ciudad que la vio nacer en el siglo XIX. Este establecimiento no solo ostentaba el título de ser la librería más antigua de España, sino que también ocupaba un lugar de honor como la quinta más longeva de todo el continente europeo. La historia de este negocio familiar se remonta a 1850, cuando fue fundada por Santiago Rodríguez Alonso. En sus inicios, el proyecto nació con una visión integral de la cultura, funcionando simultáneamente como librería, taller de impresión y casa editorial. Bajo el lema “La escuela redime y civiliza”, la institución se convirtió en un pilar fundamental para la educación y la difusión del pensamiento progresista en la época. Durante más de siglo y medio, la librería fue testigo de la evolución de España, superando guerras, crisis económicas y cambios sociales profundos. Su logotipo, que representa a la diosa Minerva (símbolo de la sabiduría), fue durante décadas una garantía de calidad literaria y compromiso intelectual. A pesar de su resiliencia histórica, la Librería Hijos de Santiago Rodríguez no pudo esquivar los desafíos del mercado actual. Según fuentes informativas, el establecimiento ha entrado en concurso de acreedores, una situación financiera crítica que ha derivado en el cese total de sus operaciones. Entre los factores que explican este triste desenlace se encuentran: Ubicada en sus últimos años en la calle Avellanos, el cierre de esta librería deja un vacío que va más allá de lo comercial. Para los burgaleses y visitantes, este local era un punto de encuentro cultural y un refugio para los amantes de las ediciones cuidadas y los libros antiguos. “Su pérdida no se mide solo en números, sino en el silencio que dejan tras cerrar la persiana”, señalan quienes hoy lamentan la desaparición de este patrimonio vivo.