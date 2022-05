CENSO 2022: qué hago si el censista no pasó por casa

Este miércoles 18 de mayo se está llevando a cabo el Censo 2022. A diferencia de ediciones anteriores, en esta oportunidad el procedimiento se pudo realizar en dos modalidades diferentes: de manera presencial y digital. Sin embargo, existe la posibilidad para el cierre de la jornada, previsto para las 18, que no se concrete la visita del enviado del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos).

Si bien no existe una línea específica para reportar la ausencia del censista, en última instancia, se puede acudir al teléfono de la Mesa de Ayuda del Censo: la línea 0800-345-2022, que es gratuita.



No obstante, ante posibles errores u omisiones, desde el Indec, aclararon que habrá un proceso de revisión para aquellos lugares donde este miércoles no se realizó el relevamiento. Se analizarán los datos de los hogares que no fueron censados por diversos motivos. Y luego se procederá a visitar nuevamente aquellos sitios que no fueron cubiertos este miércoles.

Qué es el Censo 2022 y para qué sirven los datos

El recuento de todas las personas, todos los hogares y todas las viviendas que se encuentran en el territorio nacional en un momento determinado es una política de Estado establecida en la Constitución Nacional. El objetivo es saber cuántos somos, cómo vivimos y cómo nos distribuimos.

Permite asimismo estimar la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) y son la base a partir de la cual se realizan las proyecciones de población. El Censo tiene aplicaciones importantes para los particulares y las instituciones comerciales, industriales y laborales.

Los resultados nos permitirán conocer las principales características demográficas y socioeconómicas de la población que reside en el territorio nacional y sus condiciones habitacionales. Además, será clave para saber cómo cambió la estructura de la población en la última década.

La información estadística que surge a partir del operativo sirve para diseñar políticas públicas esenciales en diversos ámbitos. También la utilizan las personas y empresas para investigar, planificar y llevar adelante proyectos basados en información oficial.

El INDEC confirmó cuándo se conocerán los resultados definitivos

El director del Indec, Marco Lavagna, se refirió este miércoles a cuándo y qué tipo de resultados se publicarán luego del cierre de la barrida territorial de los censistas.



Ante la pregunta por sobre cuál será la fecha en la que se conocerá cuántos argentinos tiene el país, Lavagna marcó que habrá "un numero muy general, yo hoy a la mañana hablaba de un boca de urna, que se conocerá entre hoy y mañana. Obviamente no va a ser un dato científicamente cerrado, pero sí una estimación".



"A los tres meses vamos a tener los primeros datos preliminares, por sexo, por departamento, por lugar donde residimos. A los ocho meses los primeros datos finales y al año y medio todo procesado", dijo en segundo lugar.



"Creo que por el éxito que tuvo el Censo digital, posiblemente estos tiempos se acorten pero lo vamos a ir viendo cuando empecemos a analizar los datos. El tiempo máximo que estamos estimando es el de un año y medio", concluyó luego de dar los plazos en los que se darán los análisis en profundidad.