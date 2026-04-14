La muerte de Ángel López, el niño de 4 años que sufrió múltiples lesiones en la cabeza, conmociona al país entero. Este martes, la Justicia dictó la prisión preventiva para la madre biológica del menor y su pareja, bajo la imputación de homicidio agravado. Durante la audiencia que se llevó adelante ante la Justicia de Cómodoro Rivadavia, se dieron a conocer una serie de pruebas, testimonios e informes forenses suficientes para sostener la participación de la pareja en el homicidio del menor. “Entiendo que la Fiscalía quería tener un cuadro de imputación firme; el Juez Oribones trabajó de una manera excelente, tomando testimoniales incluso sábado y domingo”, sostuvo el abogado Dr. Roberto Castillo, representante de la querella. En este sentido, señaló: “Hay muchos elementos de convicción que acreditan que estas personas le dieron muerte a Ángel; él estuvo sometido en un contexto de violencia donde la madre (Mariela Altamirano) es coautora por omisión y Maicol González sería el autor directo de las lesiones”. Durante la exposición, se presentaron testimonios de las docentes del jardín de infante quienes relataron que el comportamiento del niño de cuatro años había cambiado. Su maestra de sala de 4 lo había descripto como un “niño jovial y alegre”, pero esta actitud cambió en las últimas semanas. “Le llamo la atención que el día 26 de marzo, lo vio particularmente angustiado, intentó conversar con él, al principio lo tomó como algo natural, pero que el joven Ángel presentaba dificultades en el habla”, explicó la querella. En este contexto, convocaron a la maestra de apoyo para que pueda charlar con él y ahí señaló que “Ángel había referido que lo habían bañado con agua fría y el quería ‘agua calentita’”. Este mismo testimonio coincide con la declaración de Roberto Maidana, excuñado de Altamirano, quien “ha presenciado maltratos por parte de la señora a su hijo”. “Dejarlo encerrado para salir de noche, golpearlo en alguna oportunidad cuando solicitaba alimentos, incluso castigarlo con duchas de agua fría”, enumeró el fiscal. González, imputado por homicidio agravado por vínculo y alevosía, negó haber practicado violencia contra su hijastro Ángel. “Esos maltratos que hablan, jamás, al nene se lo corregía como a cualquier nene. Se le sacaba la tele, se le sacaba un juguete. Esas barbaridades que dicen de golpes, maltratos, agua fría, para hacer eso hay que ser inhumano”, argumentó el acusado. Además, cuestionó: “Nosotros a Ángel ni siquiera nos dieron la posibilidad de ir a despedirlo, de ir al velorio”. El abogado Castillo confirmó ante la audiencia que “quien provocó las lesiones fue el señor González, y la señora Altamirano tenía pleno conocimiento de la situación”. Además, dio a conocer los datos recolectados por el informe forense que confirman que “las lesiones presentadas fueron llevadas adelante de manera no accidental”. La causa del fallecimiento fue “hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado”, como consecuencia de haber recibido “más de 20 traumatismos” en el cráneo.