El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha una obra de renovación urbana en un sector emblemático del barrio de La Boca, que no registraba intervenciones de gran escala desde hace más de una década. Los trabajos se concentran en la calle Necochea, una peatonal ubicada a metros del tradicional paseo de Caminito.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura, el proyecto busca reordenar el espacio público para hacerlo más accesible, seguro y funcional, priorizando la circulación peatonal y mejorando la experiencia de quienes transitan y visitan la zona .

La obra comprende un tramo de 340 metros de la calle Necochea e incluye sus intersecciones con la avenida Suárez y las calles Olavarría y Almirante Brown. El objetivo es resolver problemas históricos de accesibilidad y fortalecer uno de los recorridos culturales y patrimoniales más representativos de la Ciudad.

Recuperar una calle histórica de La Boca

Necochea fue durante años una de las arterias con mayor vida social y cultural del barrio, reconocida por sus cantinas y su actividad nocturna, en estrecha relación con el circuito turístico de Caminito.

Fuente: buenosaires.gob.ar

Con esta intervención, el Gobierno porteño apunta a poner en valor ese perfil histórico y turístico, adaptando la calle a las demandas actuales del uso del espacio público.

¿Qué trabajos incluye la obra en la calle Necochea?

La intervención contempla una renovación integral del entorno urbano, que abarca:

Ensanche de veredas para facilitar la circulación peatonal .

Incorporación de nuevo arbolado y actualización completa del sistema de iluminación.

Reparación y renovación del mobiliario urbano .

Construcción de veredas continuas y niveladas, para garantizar un tránsito cómodo y seguro.

Según información oficial, la última intervención de relevancia en la calle Necochea se llevó a cabo en 2013. En ese momento, los trabajos incluyeron: