La batería del celular se volvió un factor clave en el uso diario, ya que define cuánto tiempo puede utilizarse un teléfono. Sin embargo, un hábito muy común podría estar dañando el dispositivo sin que muchos lo noten. En este sentido, cargar el teléfono hasta el 100% parece lo más lógico, pero hacerlo con frecuencia puede acelerar el desgaste de la batería. Con el tiempo, esto impacta directamente en el rendimiento general del equipo. Las recomendaciones actuales apuntan a cambiar este hábito y adoptar una forma de carga más eficiente y un simple ajuste puede hacer una gran diferencia en la vida útil del celular. Las baterías de los smartphones actuales son de iones de litio, un tipo de tecnología que tiene una vida útil limitada. Cada carga completa forma parte de un ciclo que, con el tiempo, va deteriorando su capacidad. Cuando el celular llega al 100%, la batería trabaja bajo mayor estrés debido al aumento del voltaje interno. Este esfuerzo extra acelera la degradación de sus componentes y reduce su duración a largo plazo. Además, alcanzar ese nivel de carga suele generar más calor, uno de los principales enemigos de la batería. Este aumento de temperatura puede dañar las celdas internas y afectar su funcionamiento. Por eso, mantener el dispositivo siempre al máximo no es tan conveniente como parece. A largo plazo, puede traducirse en menor autonomía y peor rendimiento. Diversos estudios y recomendaciones coinciden en que lo mejor es mantener la batería entre el 20% y el 80% o, como máximo, el 85%. Este rango reduce el estrés y evita el sobrecalentamiento. Al no llegar al 100%, se disminuye el voltaje interno y se protege la estructura de la batería. De esta manera, se logra un equilibrio entre autonomía y cuidado del dispositivo. Este hábito no afecta significativamente el uso diario, pero sí marca una diferencia con el paso del tiempo. Es una forma simple de extender la vida útil del celular sin complicaciones. Muchos celulares actuales incluyen funciones que permiten limitar la carga de forma automática. Estas herramientas ayudan a mantener el nivel dentro del rango recomendado sin necesidad de estar pendientes.