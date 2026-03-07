En restaurantes, bares o incluso en casa, apoyar el celular en la mesa se volvió un gesto automático. Pero lo que parece un hábito inofensivo esconde consecuencias en la salud, la higiene, la concentración y las relaciones personales, según especialistas en psicología, neurociencia y bienestar digital. El teléfono es uno de los objetos más contaminados del uso cotidiano. Al apoyarlo en la mesa, trasladás bacterias y suciedad al lugar donde comés, y luego, a tus manos, tu rostro o tus alimentos. Es habitual que el celular acumule restos de comida, polvo y gérmenes que se transfieren entre superficies, especialmente cuando se lo apoya en la mesa de manera repetida. Tener el celular a la vista aunque no lo uses reduce tu capacidad de atención. La sola presencia del dispositivo distrae, genera ansiedad por revisarlo y disminuye el disfrute del momento. La sola presencia del celular sobre la mesa deteriora la comunicación y la sensación de cercanía entre las personas, aun si nadie lo toca. La psicología denomina phubbing al acto de ignorar a alguien para mirar el celular. Apoyar el dispositivo en la mesa incrementa las probabilidades de revisarlo y cortar la conversación. El phubbing está directamente relacionado con la adicción al smartphone (nomofobia) y genera deterioro en los vínculos, pérdida de confianza e incluso sensación de rechazo en la otra persona. Asimismo, la presencia del celular reduce la percepción de intimidad, confianza y empatía en una conversación cara a cara. Incluso cuando nadie lo utiliza, el simple hecho de estar sobre la mesa interfiere en la calidad del diálogo. El licenciado en Medicina y Doctor en Neurociencias por la Universidad Complutense de Madrid, Jesús Porta advierte que comer con el celular cerca no solo aumenta la distracción, sino que deteriora la experiencia gastronómica. Usar el teléfono mientras comés te hace ingerir más, reduce la atención plena y crea un vínculo negativo entre el hecho de comer y el uso del celular. Los expertos recomiendan: Apoyar el celular en la mesa parece un gesto menor, pero tiene efectos concretos: compromete la higiene, afecta tu concentración, daña tus relaciones y contribuye a la dependencia digital. Además, perjudica la experiencia de comer y puede dañar tu dispositivo. Evitar este hábito no solo mejora tu salud mental y tus vínculos, sino que también te ayuda a recuperar momentos de verdadera desconexión y presencia.