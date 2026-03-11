Para muchas personas, viajar en avión puede ser una experiencia abrumadora. Estar encerrado durante horas, sumado a los ruidos constantes, la cercanía entre pasajeros y los olores característicos de la cabina, suele intensificar la incomodidad del viaje. En este contexto, United Airlines implementó una medida que apunta a mejorar el bienestar general dentro del avión: la obligatoriedad del uso de auriculares para cualquier dispositivo que reproduzca sonido. El nuevo reglamento de United Airlines establece que todos los pasajeros deben usar auriculares si desean escuchar contenido en sus celulares, tablets, laptops o cualquier dispositivo personal. La regla fue incorporada al contrato de transporte de la aerolínea, lo que significa que no se trata de una sugerencia de cortesía, sino de una condición contractual obligatoria. La medida abarca: Según la compañía, se incorporó la norma debido al aumento de quejas por ruidos molestos dentro de la cabina. Además, para quienes se olviden sus auriculares, United aclara que “si hay disponibles puedes pedir unos gratis”, según detalla su página oficial. La nueva disposición es una de las más estrictas de la industria aérea estadounidense. Ignorar la regla puede traer sanciones severas que van mucho más allá de un simple llamado de atención. Entre las penalizaciones se encuentran: En diálogo con CBS News, el experto en viajes Scott Keyes subrayó que ninguna otra aerolínea estadounidense de gran tamaño impone sanciones de este nivel por esta conducta. Esta política se suma a otras condiciones que ya incluía la Regla 21 del contrato de United, que permite expulsar a pasajeros por actitudes disruptivas, malos olores, vestimenta inapropiada, viajar descalzo o desobedecer órdenes de la tripulación durante el despegue y el rodaje. La aerolínea respondió a un contexto marcado por el aumento de incidentes con pasajeros conflictivos, según datos recientes de autoridades aeronáuticas estadounidenses. Los comportamientos disruptivos se multiplicaron, y muchos de ellos se originaron por discusiones relacionadas con el ruido. Con la masificación del uso de celulares, tablets y laptops a bordo, se hizo cada vez más frecuente que algunos viajeros reproduzcan contenido sin auriculares, generando tensiones con quienes buscan descansar o trabajar. United señaló dos objetivos principales: