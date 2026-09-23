La Federación de Camioneros, encabezada por Hugo Moyano, alcanzó un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresariales del transporte de cargas para el período que va de septiembre de 2026 a febrero de 2027 .

El entendimiento establece una recomposición en tramos, acompañada por una suma fija no remunerativa de cobro inmediato y un bono anual de $1.200.000 que se abonará a partir del año próximo.

Las etapas del aumento del 9,9% hasta febrero

El incremento pactado se distribuirá en seis cuotas mensuales que acompañan la pauta promovida por el Gobierno para mantener los ajustes por debajo del 2% mensual.

El esquema comienza con una suba del 1,8% en septiembre, continúa con un 1,7% en octubre y noviembre, sigue con un 1,6% en diciembre y enero de 2027, y finaliza con un 1,5% en febrero.

Suma fija y el cronograma de cobro del bono de $1.200.000

Además del porcentaje mensual, los trabajadores del sector recibirán una suma fija no remunerativa de $18.000 durante el mes de septiembre.

Respecto al bono anual extraordinario de $1.200.000, el convenio dispone que se liquide en cuatro cuotas iguales y consecutivas de $300.000 cada una, comenzando a cobrarse a partir de enero de 2027 .

Las cámaras firmantes y la situación patronal

La paritaria se suscribió con los representantes de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL) y la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).

En la negociación no participó la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), entidad que fue intervenida por el Ministerio de Justicia por un plazo de 180 días hábiles.

Asimismo, las partes acordaron subir el aporte patronal a la obra social del gremio, que pasó de $25.000 a $29.000 mensuales por trabajador.

Adicionales por rama y valores básicos de referencia

El acuerdo también contempla mejoras para actividades específicas: la rama Caudales sumará un adicional del 20% en viáticos y comida a pagarse entre septiembre y enero, mientras que en Residuos se fijó un extra del 8% para peones acompañantes.

Estos pluses se calculan sobre los sueldos básicos de cada categoría (en agosto rondaban entre los $982.641 de un peón y los $1.075.910 de un conductor de primera) más los adicionales habituales por antigüedad, kilometraje y horas extras.