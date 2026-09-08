Cuando un camión enciende las luces direccionales derecha e izquierda al mismo tiempo, no significa que esté por doblar hacia ambos lados. En la mayoría de los casos, el conductor está utilizando las luces de emergencia o balizas para advertir al resto de los vehículos sobre una situación particular.

Esta señal puede aparecer cuando el vehículo está detenido, circula a una velocidad muy reducida o representa un obstáculo temporal para el tránsito. Por su tamaño y peso, un camión puede necesitar más espacio y tiempo para realizar determinadas maniobras, por lo que es importante prestar atención a sus señales.

Qué significa que un camión prenda las dos direccionales al mismo tiempo

Cuando las luces de giro de ambos lados parpadean simultáneamente, normalmente se trata de las balizas, también llamadas luces intermitentes de emergencia.

Estas luces tienen como objetivo llamar la atención de los demás conductores ante una situación que requiere especial precaución. No deben interpretarse como una indicación de que el camión va a girar simultáneamente hacia la derecha y hacia la izquierda.

En el caso de un camión, las balizas pueden utilizarse, según la situación, para advertir que el vehículo está detenido por una emergencia, presenta una avería o constituye un obstáculo para la circulación.

También es posible encontrarlas encendidas durante determinadas situaciones de detención o maniobra. Por eso, además de observar las luces, es fundamental prestar atención al movimiento del camión, su posición en la calzada y el comportamiento del conductor.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Cómo actuar si un camión tiene las dos luces encendidas

Ante un camión que circula o permanece detenido con las dos luces direccionales encendidas, lo primero es reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.

No es recomendable adelantarlo de manera inmediata sin comprobar qué está haciendo. Los vehículos pesados tienen mayores dimensiones y puntos ciegos, por lo que una maniobra apresurada puede aumentar el riesgo de una colisión.

Si el camión está detenido o circula lentamente, el conductor que se aproxima debe observar el tránsito, mantener el control del vehículo y realizar cualquier adelantamiento únicamente cuando las condiciones sean seguras y esté permitido por las normas de tránsito.

Por qué es importante no confundir las balizas con las luces de giro

Las luces de giro sirven para indicar una maniobra hacia un lado determinado. Si se enciende la señal derecha, el conductor puede estar anunciando una maniobra hacia ese lado; si se enciende la izquierda, ocurre lo mismo hacia el otro.

En cambio, cuando ambas luces parpadean al mismo tiempo, la señal corresponde normalmente a las luces intermitentes de emergencia.

Por este motivo, si un camión tiene las dos luces encendidas, el resto de los conductores debe evitar asumir que está por doblar y, en cambio, buscar indicios de una detención, una situación de riesgo o una maniobra especial.

Qué hacer al acercarse a un camión con balizas

La recomendación principal es disminuir la velocidad, conservar una distancia prudente y observar el entorno. También es importante revisar los vehículos que circulan alrededor antes de cambiar de carril.

Si el camión está detenido en la calzada, hay que extremar la precaución y evitar pasar demasiado cerca del vehículo pesado. Si está realizando una maniobra, conviene esperar hasta que exista espacio suficiente para continuar de forma segura.

Las balizas son, precisamente, una señal destinada a advertir a los demás usuarios de la vía sobre una situación que requiere atención, por lo que verlas encendidas debe llevar al conductor a actuar con mayor precaución.