El corredor tendrá carriles exclusivos, estaciones, ciclorrutas y una renovación integral del espacio público.

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La construcción de la troncal de TransMilenio por la avenida 68 alcanzó un nuevo hito y ya tiene una fecha estimada para el inicio de su operación. Con un avance del 82% al cierre de junio de 2026, el Distrito confirmó que los primeros buses comenzarán a circular por este importante corredor en diciembre, marcando un paso clave para uno de los proyectos de infraestructura y movilidad más ambiciosos de Bogotá en los últimos años .

La obra representa una de las mayores inversiones en movilidad de la capital y busca conectar el norte, centro y sur de la ciudad mediante un corredor exclusivo para el transporte masivo. Además de los carriles destinados a los buses rojos, el proyecto contempla nuevas estaciones, ciclorrutas, andenes renovados, zonas verdes y mejoras viales que beneficiarán tanto a conductores como a peatones y ciclistas.

¿Cuándo empezará a operar TransMilenio por la avenida 68 en Bogotá?

La Alcaldía de Bogotá informó que la entrada en operación de los primeros servicios de TransMilenio por la avenida 68 está prevista para diciembre de 2026, siempre que se mantenga el cronograma de ejecución de las obras.

El nuevo corredor funcionará con buses duales, una tecnología que permitirá que los vehículos circulen tanto por carriles exclusivos como por otros segmentos de la vía cuando sea necesario. Esto facilitará la integración con el resto del sistema de transporte de la ciudad y mejorará la cobertura para miles de usuarios.

La puesta en marcha será gradual, a medida que se entreguen los diferentes tramos del proyecto y queden listas las estaciones, la señalización y la infraestructura complementaria.

Colombia está a punto de inaugurar la Avenida 68 en Bogotá | Una inversión récord y carriles exclusivos para buses y ciclorrutas.

¿Cuál es el avance de las obras de la avenida 68 en 2026?

Según el más reciente balance entregado por la Administración Distrital, la ejecución del proyecto ya alcanza el 82%, un crecimiento significativo frente al 42% que registraba cuando inició la actual administración.

El corredor está dividido en nueve grupos de construcción, de los cuales seis estarán completamente terminados durante 2026. Para este año también está prevista la entrega de cinco grupos adicionales, lo que permitirá habilitar progresivamente varios sectores para el tránsito de vehículos y la futura operación del sistema.

En diferentes puntos ya se observan estaciones prácticamente terminadas, carriles exclusivos, nuevas calzadas, andenes y zonas peatonales que empiezan a cambiar la imagen de uno de los corredores más transitados de Bogotá.

¿Qué obras incluye la nueva troncal de la avenida 68?

La intervención va mucho más allá de la construcción de un corredor para TransMilenio. El proyecto contempla una renovación urbana integral que transformará la movilidad en este sector de la ciudad.

Entre las principales obras se encuentran:

Carriles exclusivos para los buses de TransMilenio.

Construcción y adecuación de estaciones.

Nuevas ciclorrutas para fortalecer la movilidad sostenible.

Ampliación y renovación de andenes.

Mejoramiento del espacio público.

Modernización de la infraestructura vial.

Intervenciones paisajísticas y urbanísticas en diferentes sectores.

Con estas obras, la Administración busca ofrecer desplazamientos más rápidos y seguros, además de brindar mejores condiciones para peatones, ciclistas y conductores.

¿Qué pasará con el puente de Venecia y los demás frentes de obra?

Uno de los puntos más importantes del proyecto es el puente de Venecia, una estructura diseñada para mejorar la movilidad en una de las intersecciones con mayor congestión vehicular de Bogotá.

Mientras avanzan las obras en este sector, también continúan las intervenciones entre la calle 46 y la calle 66, además del tramo comprendido entre la avenida La Esperanza y la calle 13, donde se ejecutan trabajos relacionados con estaciones, carriles exclusivos, redes de servicios y adecuación del entorno urbano.

Aunque algunos contratos presentaron retrasos durante el desarrollo del proyecto, las autoridades distritales aseguran que actualmente los trabajos avanzan conforme al cronograma establecido para cumplir con las entregas previstas.