Llega un anticiclón al país que provocará una nueva ola de calor por cinco días seguidos y traerá temperaturas de hasta 42°C: las zonas afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado la llegada de la cuarta ola de calor del verano 2026 a España. Este episodio de altas temperaturas comenzará este miércoles 29 de julio y afectará a gran parte del país con máximas que podrían alcanzar los 42°C.

Según el aviso especial emitido por el organismo, se esperan condiciones de calor extremo acompañadas de noches tropicales y un riesgo elevado de incendios forestales. Esta nueva ola de calor en España llega tras un julio ya marcado por temperaturas por encima de la media y reactiva las alertas para la población vulnerable.

Llega un anticiclón al país que provocará una nueva ola de calor por cinco días seguidos y traerá temperaturas de hasta 42°C: las zonas afectadas. Fuente: Shutterstock

Zonas afectadas por la ola de calor

Las regiones más castigadas serán los valles fluviales del cuadrante suroccidental (Guadiana y Guadalquivir), el valle del Ebro, las depresiones del nordeste y los valles pirenaicos. En Canarias se prevé un ascenso térmico notable con calima, especialmente en medianías de La Palma, Tenerife y Gran Canaria.

Según AEMET, en estas zonas se superarán con facilidad los 39-41°C, con picos locales de 42°C o más durante las horas centrales. Otras áreas como la Meseta Norte y La Mancha también registrarán valores altos, entre 37-39°C.

¿Cuántos días durará la ola de calor?

Esta cuarta ola de calor se extenderá al menos cinco días seguidos, desde el miércoles 29 de julio hasta el domingo 2 de agosto . AEMET no descarta que el episodio se prolongue durante la próxima semana, ya que la configuración atmosférica favorece la persistencia del calor.

Llega un anticiclón al país que provocará una nueva ola de calor por cinco días seguidos y traerá temperaturas de hasta 42°C: las zonas afectadas AEMET

El punto más intenso se espera entre el jueves y el fin de semana, con repuntes térmicos en el interior sur y nordeste.

¿Por qué se origina esta ola de calor en España?

La ola de calor se debe al dominio de un anticiclón sobre el Mediterráneo occidental y la llegada de dorsales que inyectan masas de aire muy cálido y seco. Esta situación genera estabilidad atmosférica, cielos despejados e insolación intensa, típica de los episodios extremos de julio.

Julio de 2026 ya se perfila como uno de los meses más cálidos registrados, en línea con la tendencia de calentamiento global. La combinación de altas presiones y ausencia de lluvias favorece el rápido ascenso de las temperaturas.

Riesgos y recomendaciones ante el calor extremo

AEMET alerta de un nivel de peligro importante o extraordinario durante las horas centrales del día. Las noches tropicales complicarán el descanso y aumentarán el riesgo para personas mayores, niños y enfermos cardiovasculares.

Además, el peligro de incendios forestales alcanzará niveles extremos por la baja humedad y posibles vientos locales.

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