Los coches que no podrán circular martes, 27 de enero de 2026.

El Gobierno de Miami publica en su sitio web oficial los procedimientos necesarios para inscribirse en el Servicio de Transporte a Demanda de la ciudad, un programa que proporciona movilidad totalmente gratuita para aquellos que cumplen con los requisitos de inscripción.

Esta iniciativa elimina a los adultos mayores elegibles y a las personas con necesidades especiales de movilidad la obligación de utilizar el transporte público o vehículos de aplicación, facilitando el acceso al transporte.

Cómo se desarrolla este programa de traslados sin costo alguno

Las autoridades indican que este servicio puede ser reservado con 24 horas de antelación mediante la llamada al 305-537-4188.

El servicio se encuentra disponible de lunes a viernes entre las 8:00 am y las 5:00 pm, exclusivamente dentro de los límites de la ciudad y donde el trayecto no supere las 5 millas (8 km) de distancia.

Si bien se aceptan viajes con diversas finalidades, se priorizan los motivos que se detallan a continuación:

Acceso a centros para mayores que proporcionan comidas calientes

Viajes para la compra de alimentos

Traslados a instalaciones gubernamentales y médicas

Las autoridades indican que este servicio puede ser reservado con 24 horas de antelación mediante la llamada al 305-537-4188. freepik

Quiénes son los candidatos elegibles para el programa

Según se establece, para que exista elegibilidad, la persona debe tener bajos ingresos y haber superado los 65 años de edad.

También debe presentar necesidades especiales conforme a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990.

Información requerida para la solicitud

Contenido: nombre, fecha de nacimiento, número de teléfono, dirección de domicilio, ingresos mensuales, tipo de vivienda.

Aclaración de las necesidades especiales en caso de discapacidad.

Copias claras y legibles de la identificación con foto actual.

Todos los documentos deben tener la misma dirección. El formulario se completa clicando aquí.