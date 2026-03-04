En un mercado donde las marcas suelen ajustar sabores o relanzar envases, el movimiento reciente de uno de los snacks más instalados en la mesa de los argentinos apunta a algo más profundo: un cambio en la propuesta. Saladix, tradicionalmente asociada a productos horneados, decidió dar un paso que impacta de lleno en los hábitos de consumo. La marca sumó a su oferta una línea de papas fritas y desembarcó así en la categoría más elegida dentro del universo de snacks salados. Para el consumidor, el cambio se traduce en algo concreto: más alternativas dentro de una marca conocida. Hasta ahora vinculada a opciones horneadas, la etiqueta amplía su presencia a un segmento históricamente dominado por las papas fritas, que concentran buena parte de las compras impulsivas en kioscos y supermercados. El movimiento responde a una demanda creciente de variedad, en especial entre el público joven, que alterna entre distintas texturas, formatos y sabores según la ocasión: juntadas, previas, estudio o consumo individual. La incorporación busca justamente eso: estar presente en más momentos. El negocio de las papas fritas es el más grande y dinámico dentro del mercado de snacks. Alta rotación, fuerte competencia y consumidores fieles marcan el pulso de un segmento donde las novedades suelen generar curiosidad inmediata en góndola. En ese contexto, la decisión implica un cambio de posicionamiento. Saladix —marca líder en snacks horneados en la Argentina— deja de competir exclusivamente en un nicho para disputar espacio en el corazón del consumo masivo, pero sin perder su identidad. “Es uno de los movimientos más importantes del año, porque marca nuestra expansión hacia el segmento de snacks fritos y refuerza nuestra propuesta de valor en una categoría desafiante que está en constante crecimiento”, señaló Julieta Álvarez Muñoz, Jefa de Producto Snacks de Grupo Arcor. El lanzamiento llega acompañado por una campaña con códigos propios del universo juvenil y una colaboración con el artista FMK, figura de la escena urbana local. Más allá de la estrategia comercial, el cambio refleja una tendencia más amplia: las marcas buscan ser más versátiles en un escenario donde el consumidor combina precio, impulso y afinidad con la identidad del producto. Para quienes crecieron asociando a Saladix con una única propuesta, la novedad redefine esa imagen. Es allí donde ahora podrán optar entre el formato clásico y el más reciente. Y en un mercado donde la fidelidad convive con la búsqueda constante de novedades, ampliar el menú parece ser clave para llegar a más consumidores.