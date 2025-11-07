Una de las empresas de snacks más conocidas del interior de Argentina cerró sus puertas en diciembre del año pasado. Actualmente, el Poder Judicial de Mendoza está llevando adelante el remate online el 100% del establecimiento comercial.

Los empleados de esta fábrica conocieron la decisión de los dueños a partir de un mensaje de audio de WhatsApp. De esta manera, al menos 27 familias quedaron sin este ingreso económico, según explicó el portal Mdz.

La quiebra de la empresa de snacks en Mendoza

La empresa Gonzalo Artículos de Copetín SRL que elaboraba galletitas y snacks artesanales en Mendoza, cerró sus puertas el domingo 1 de diciembre de 2024. Sus empleados, quienes tenían entre 20 y 35 años de antigüedad, se vieron muy afectados por esta inesperada medida.

Los trabajadores explicaron que desde hacía meses que se veían señales de crisis de la compañía: cada vez menos producción, carecían de materia prima, deudas con proveedores y pagos de salarios en cuotas .

Durante ese lapso, el dueño había dejado de pagar los aportes a la obra sociales y se dio de baja la ART. Mientras tanto, pidió a trabajadores desocupar un depósito de la fábrica, la cual sería supuestamente alquilada.

De esta manera, el establecimiento quedó sin máquinas y no tenían ni papas para los snacks o envases. Si bien el dueño se despidió ese último sábado de producción de forma normal, el domingo, el aviso tomó por sorpresa a todos los trabajadores.

Rematan el inmueble de la empresa en quiebra

En Mendoza, se está llevando a cabo la subasta del establecimiento comercial Gonzalo Artículos de Copetín SRL. Este procedimiento está activo hasta este 7 de noviembre a las 11 horas, horario en que se conocerá al nuevo dueño de las propiedades.

La subasta tiene en cuenta un paquete integral con maquinaria, vehículo y la marca registrada de la fábrica. Entre los bienes a rematar, están:

Dos propiedades en el distrito de Dorrego, Guaymallén, zona industrial del Gran Mendoza. Ambas equipadas para la producción de snacks

Vehículo utilitario Fiat Fiorino Fire modelo 2010, color blanco y equipado con GNC. Era parte de la flota comercial.

Marca Gonzalo Snacks, registrada en el Boletín de Marcas bajo el Acta N° 4063890, Clase 29, año 2021, lo que garantiza su vigencia y la posibilidad de continuar utilizándola comercialmente.

Para participar de la subasta, deberán tener por lo menos $ 280 millones de pesos como precio base. Además, el proceso se realiza desde la plataforma Superbid Exchange Argentina, en donde se rematan activos judiciales, corporativos y gubernamentales de forma online.