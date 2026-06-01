Fin de la licencia de conducir | El Gobierno anuncia cambios y sólo podrán renovarla quienes cumplan estos requisitos. Foto: ChatGPT imagen ilustrativa.

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La licencia de conducción en Colombia es el documento que permite, de forma legal, a una persona operar vehículos a lo largo de todo el territorio nacional. Su suspensión conlleva una restricción total para la circulación. Al implementarse esta medida por parte de las autoridades competentes, el conductor está obligado a entregar el documento y queda inhabilitado de manejar durante el periodo que determine la sanción.

En el mes, aquellas personas que incurran en ciertas infracciones graves pueden no solo enfrentarse a la suspensión de su permiso, sino también a significativas multas económicas. Estas sanciones se derivan de disposiciones vigentes del Código Nacional de Tránsito que son aplicadas de manera constante.

La pérdida de la licencia, ya sea temporal o definitiva, puede impactar la movilidad diaria e incluso el ámbito laboral, especialmente para quienes dependen de un vehículo en su rutina cotidiana. Por este motivo, es fundamental respetar las normas viales y evitar conductas de alto riesgo para preservar este documento indispensable.

¿Qué infracciones causan la suspensión de la licencia de conducción en Colombia?

Las medidas establecidas están orientadas a prevenir riesgos y a asegurar la seguridad vial, de modo que su implementación depende de la gravedad de la infracción y del historial del conductor.

De acuerdo con la información proporcionada por El Tiempo, algunas de las conductas más significativas que pueden resultar en la suspensión del permiso de conducción son las siguientes:

Conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas, con sanciones que se incrementan en función de la gravedad y la reincidencia.

Presentar una incapacidad física o mental temporal para conducir, debidamente certificada por un profesional de la salud.

Cumplir una orden de suspensión emitida por una autoridad judicial.

Utilizar un vehículo particular para prestar servicio público sin la correspondiente autorización.

Licencia de conducción en Colombia: suspensiones, infracciones y su impacto en la movilidad (foto: archivo). ChatGPT

Reincidencia y otras conductas que agravan sanciones: guía

La normativa estipula que se imponen castigos adicionales si un conductor incurre en varias infracciones en un breve espacio de tiempo. En caso de que se registren múltiples faltas en un período de seis meses, la licencia puede ser suspendida inicialmente por un semestre y el tiempo de suspensión se duplicará ante una nueva reincidencia.

Otra circunstancia severa es conducir sin contar con la licencia ya suspendida. Esta acción puede agravar la falta inicial y conllevar a sanciones adicionales, tales como la inmovilización del vehículo, la prolongación del período de suspensión o, incluso, la cancelación definitiva del documento.

Más allá de las medidas administrativas, el infractor se enfrenta a multas de alto valor, que pueden llegar hasta 50 SMMLV, además de posibles procesos judiciales, dado que esta acción se considera un desacato a la autoridad de tránsito.

Suspensión de licencia de conducción en Colombia: sanciones y consecuencias (foto: archivo).

¿En qué casos se cancela definitivamente un permiso?

La cancelación implica la pérdida total del derecho a conducir. No obstante, la ley contempla que, tras un extenso periodo, la persona podría solicitar nuevamente una licencia si cumple todos los requisitos exigidos por las autoridades.

En situaciones más severas, la licencia puede cancelarse de forma permanente. Entre los casos más comunes se incluyen: