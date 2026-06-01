El gobierno de Estados Unidos avanza en la suspensión de licencias de conducir para quienes no puedan acreditar su estatus legal en el país.

En el estado de Ohio, la Oficina de Vehículos Motorizados (BMV) notificará a cerca de 5.000 titulares de licencias comerciales (CDL) no domiciliadas para verificar si cumplen los nuevos requisitos federales.

La medida responde a reglas actualizadas por la Administración Federal de Seguridad de Transportistas Motorizados (FMCSA) que modificaron las condiciones para mantener este tipo de CDL, expedida a personas con autorización de trabajo pero sin residencia permanente.

¿Quiénes perderán su licencia de conducir y por qué?

Ohio BMV enviará dos tipos de cartas: una confirmando que las credenciales siguen vigentes y otra notificando la degradación de la licencia comercial a una estándar Clase D. El proceso no afecta a la mayoría de los 406.000 titulares de CDL del estado ni a quienes tienen residencia permanente .

Los conductores notificados tendrán 30 días para presentar documentación válida o impugnar la decisión. Si no actúan, perderán el derecho a operar vehículos comerciales en Ohio.

Documentación aceptada

Tarjeta de residente permanente vigente (Formulario I-551 / green card)

Cualquier documento que satisfaga los requisitos actualizados de la FMCSA

El proceso no afecta a la mayoría de los 406.000 titulares de CDL del estado ni a quienes tienen residencia permanente. Imagen ilustrativa ChatGPT

¿Qué pueden hacer los afectados para no perder su licencia?

Los conductores que reciban la notificación pueden solicitar una audiencia ante el Departamento de Seguridad Pública de Ohio y presentar documentación adicional para demostrar que cumplen con la normativa federal.

Ohio BMV confirmó que no emitirá ni renovará CDL no domiciliadas en el futuro. Quienes tengan dudas deben contactar a la agencia o consultar con un abogado migratorio antes de que venza el plazo de 30 días.