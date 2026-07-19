Ley de Sucesiones: se suprime el testamento y los cónyuges se convierten en los principales herederos

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En el contexto colombiano, la Ley de Sucesiones regula la distribución de los bienes de un individuo tras su fallecimiento. En circunstancias donde existe un testamento válido, este documento prevalece sobre cualquier otra modalidad de herencia. Sin embargo, es relevante mencionar que un juez podría declarar la validez del testamento en caso de que se constate que el testador no contaba con la plena capacidad mental al momento de su redacción.

En esta eventualidad, la herencia se gestionará bajo el régimen de sucesión intestada, en el que la legislación establece quiénes son los herederos y la proporción que a cada uno le corresponde, sin tener en consideración las disposiciones que el fallecido haya estipulado en su testamento.

¿En qué casos se puede anular un testamento?

Es imperativo considerar que, en el ámbito de la validez de un testamento en Colombia, la misma puede no ser válida si se evidencia que el testador:

No poseía plena capacidad mental al momento de su redacción.

Actuó bajo coacción, engaño, amenazas o influencia indebida de terceros.

No cumplió con los requisitos legales relacionados con la forma y autenticidad que exige la legislación.

Bajo cualquiera de estas circunstancias, los tribunales tienen la facultad de declarar inválido el testamento y disponer que la herencia sea distribuida de acuerdo al régimen de sucesión intestada.

Sucesión intestada consecuencias legales

En la ausencia de un testamento válido, la normativa vigente determina que los bienes del fallecido sean distribuidos en conformidad con las normativas de la sucesión intestada. Este mecanismo es regulado por el Código Civil, que establece un orden jerárquico específico para los herederos:

Los descendientes, como hijos y nietos, cuentan con la máxima prioridad.

En caso de falta de descendientes, los ascendientes, es decir, padres y abuelos, serán considerados herederos.

En cualquier circunstancia, el cónyuge o compañero(a) permanente tiene derecho a participar en la distribución, compartiendo la herencia con los descendientes o ascendientes según sea pertinente.

En ausencia de los mencionados, la propiedad se repartirá entre el cónyuge y los hermanos u otros parientes cercanos.

Nulidad de un testamento: consecuencias en la herencia

Cuando un testamento es declarado nulo, la voluntad expresada por el fallecido pierde su vigencia y, en consecuencia, la distribución de los bienes se efectuará de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.

Esta eventualidad puede ocasionar discrepancias entre los familiares, particularmente cuando el testamento incluía cláusulas que proporcionaban ventajas específicas a individuos determinados.

Por tal motivo, resulta fundamental que las partes involucradas en un proceso sucesorio busquen asesoría jurídica, con el fin de que la disposición del patrimonio se realice conforme a lo que la legislación colombiana prescribe.