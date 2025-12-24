La adopción de niñas, niños y adolescentes en Argentina suele ser un proceso extenso, con múltiples etapas administrativas y judiciales que pueden dilatar la conformación de nuevas familias.

En ese contexto, la Cámara de Diputados bonaerense sancionó una modificación clave de la Ley de Adopción 14.528, con el objetivo de reducir de 180 a 90 días el plazo máximo para que el juez resuelva la situación de adoptabilidad de un menor.

Ley de Adopción: el juez deberá resolver en 90 días

Uno de los cambios más importantes de la reforma es la reducción del plazo judicial para declarar la situación de adoptabilidad. Antes, el juez contaba con 180 días para tomar esta decisión; ahora, el límite será de 90 días.

Además, la ley establece que, en casos donde no se identifiquen padres ni familiares, el organismo administrativo deberá informar al juez en 24 horas y presentar la documentación completa en el mismo plazo, evitando demoras que prolongan la incertidumbre de niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa, impulsada por el senador Marcelo Feliú (UxP), fue aprobada sobre tablas y contó con el respaldo de bloques opositores.

Punto por punto: todos los cambios en la Ley de Adopción

La modificación de la Ley 14.528 introduce varias medidas clave:

Patrocinio gratuito especializado (Art. 6) : se garantiza la asistencia legal gratuita por abogados especializados en niñez y adolescencia, y se asegura que niñas, niños y adolescentes participen en los procesos de abrigo y adopción. Se elimina la intervención obligatoria de la Defensoría Oficial.

Plazo judicial reducido (Art. 7 y 13) : el juez tendrá un máximo de 90 días para resolver la situación de adoptabilidad, reduciendo a la mitad el tiempo anterior (180 días).

Notificación inmediata (Art. 9) : si no se identifican padres ni familiares, el organismo administrativo deberá informar al juez en 24 horas sobre la situación del niño.

Informe completo en 24 horas (Art. 10) : el organismo administrativo debe presentar al juez, en el mismo plazo, la documentación y dictamen sobre la situación de adoptabilidad.

Licencias especiales para estatales: se incorporan licencias por adopción, guarda y etapa de vinculación para empleados públicos, permitiendo tiempo para fortalecer el vínculo familiar.

Durante el debate, voces del oficialismo y la oposición coincidieron en que se trata de una reforma “ sensible y necesaria ” ante una situación “crítica” , donde más del 50% de los niños en etapa de revinculación no logran encontrar familia.

¿Cómo adoptar a un niño en Argentina?

El circuito formal se gestiona a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Estos son los puntos clave:

Quiénes pueden inscribirse : matrimonios, convivientes o personas solas dispuestas a asumir la crianza y custodia.

Requisitos generales : ser mayor de 25 años; nacionalidad argentina o residencia acreditada de al menos 5 años (extranjeros).

Dónde iniciar : contactar el registro de la jurisdicción según el domicilio; cada provincia puede solicitar documentación acorde a su normativa local.

Inscripción única : la inscripción es única y válida para todo el país.

Trámite sin intermediarios : es gratuito, personal y no requiere abogados; siempre por canales oficiales.

Plazos variables: la duración del trámite varía por jurisdicción y se informa de manera individual a cada aspirante.

El proceso incluye etapas de evaluación, inscripción, vinculación, guarda con fines adoptivos y, finalmente, adopción por sentencia judicial.

Récord histórico de adopción en Argentina en 2025

Pese a las dificultades socioeconómicas, 2025 marcó un récord histórico en materia de adopciones y guardas preadoptivas. Este año, se concretaron 977 procesos, superando los 866 de 2024 y duplicando los 657 de 2023.

La reforma bonaerense busca impulsar esta tendencia, tratando de acortar tiempos, dar participación a los menores, fortalecer el acompañamiento jurídico y habilitar condiciones reales de vinculación para que las familias puedan sostener el proceso con tiempo y cuidado.