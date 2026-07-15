Ya es oficial | TransMilenio cambia recorridos y ampliará horarios de rutas: los buses llegarán hasta Calle 76

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Los usuarios de TransMilenio deberán tener en cuenta una serie de modificaciones en la operación del sistema tras la reorganización anunciada por la empresa para varias de sus rutas. Las medidas, que comenzaron a implementarse durante julio, responden al avance de las obras de la primera línea del Metro de Bogotá y contemplan cambios en recorridos, frecuencias y horarios con el fin de reducir las afectaciones en la movilidad.

Según explicó la entidad, los ajustes buscan garantizar alternativas de transporte para quienes se desplazan por los corredores intervenidos, especialmente hacia la estación Universidades–CityU, uno de los puntos con mayor flujo de pasajeros de la capital.

TransMilenio amplía los horarios de las rutas D24 y J24

Entre las principales novedades se encuentra la ampliación de la operación de los servicios D24 y J24, que reforzarán la conexión con la estación Universidades–CityU.

Con el nuevo esquema, ambas rutas funcionarán:

De lunes a sábado: de 4:30 a. m. a 11:00 p. m.

Domingos y festivos: de 4:30 a. m. a 10:00 p. m.

La empresa explicó que esta modificación permitirá ofrecer una alternativa para los pasajeros afectados por los cambios derivados de la construcción del Metro y facilitará los desplazamientos entre el Portal 80 y el centro de Bogotá.

La Ruta Fácil 6 tendrá un nuevo recorrido

Otro de los cambios afecta a la Ruta Fácil 6, que dejará de llegar hasta Universidades–CityU.

A partir de ahora, el servicio seguirá iniciando su recorrido en el Portal 80, pero finalizará en la estación Calle 76, debido a las intervenciones que se realizan sobre el corredor de la avenida Caracas.

TransMilenio indicó que quienes necesiten continuar hasta Universidades–CityU podrán hacerlo utilizando los servicios D24 y J24, cuyos horarios fueron ampliados para cubrir esa demanda.

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Las obras del Metro continúan modificando la operación

La reorganización hace parte del plan de movilidad implementado mientras avanzan las obras de la primera línea del Metro de Bogotá.

En las últimas semanas también se han realizado cierres temporales de estaciones, plataformas y accesos peatonales para facilitar los trabajos de infraestructura. Entre las intervenciones más recientes figuran restricciones en el Portal Américas, adecuaciones en diferentes estaciones de la troncal Caracas y cierres parciales en varios puntos donde se construye el viaducto del Metro.

¿Dónde consultar los cambios de las rutas?

TransMilenio recordó que los usuarios pueden verificar los nuevos recorridos, horarios y la ubicación de los buses a través de TransMiApp y de los canales oficiales del sistema, herramientas que permiten planificar los desplazamientos y conocer las novedades operativas en tiempo real.