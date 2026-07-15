Confirmado | El Gobierno impulsa la llegada de los trenes de dos pisos para la línea más transitada y serán nacionales

El Gobierno de España ha confirmado un ambicioso plan de renovación para la línea de Cercanías más utilizada del país: la C-5 de Madrid. Conocida por su alta demanda y los problemas de congestión que genera, esta línea recibirá 35 nuevos trenes de dos pisos fabricados íntegramente en el país.

El anuncio, realizado por el Ministerio de Transportes, busca poner fin al caos actual y modernizar uno de los servicios ferroviarios más críticos del territorio nacional.

Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos producidos en el país. @JavierRoblesZurdo

¿Por qué se actualiza esta línea de trenes?

La línea C-5 constituye la ruta de mayor afluencia en Cercanías Madrid, registrando aproximadamente 72 millones de pasajeros anualmente, lo que equivale al 29% de todos los desplazamientos dentro del sistema.

La demanda experimentó un incremento del 10% entre los años 2022 y 2024; sin embargo, los trenes actuales, que miden menos de 150 metros, junto con andenes inadecuados y un sistema de señalización obsoleto (LZB), han transformado los viajes en una experiencia sobrecargada y poco eficaz.

En respuesta a esta problemática, el plan de modernización, con un presupuesto de 1350 millones de euros, prevé la incorporación de trenes de gran capacidad fabricados por Stadler en su planta de Albuixech, Valencia.

Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos producidos en el país. @EnsancheSur

Novedades en los trenes de dos pisos

Los nuevos trenes de la Serie 453 tienen una longitud de 191,16 metros y presentan una combinación de coches de un piso en los extremos, junto con coches de dos pisos en la zona central.

Su diseño ha sido optimizado para viajes extensos: los pisos superiores están dotados de asientos confortables, mientras que los inferiores favorecen subidas y bajadas rápidas, gracias a accesos amplios.

Cada unidad tiene capacidad para 1884 personas (524 sentadas y 1360 de pie), lo que representa un incremento considerable en comparación con los actuales trenes, que admiten 1565 pasajeros.

Asimismo, incluyen áreas para sillas de ruedas, espacios polivalentes para bicicletas y carritos, un baño accesible, conexión WiFi, tomas de corriente USB y un mayor acolchado en los asientos sin reposabrazos.

Así avanza la producción nacional de trenes

El contrato para estos trenes de dos pisos se licitó por Renfe en 2019 y fue adjudicado a Stadler en 2021. En 2022 se amplió el pedido con 20 unidades adicionales de 200 metros.

Stadler expandió su fábrica en Albuixech para cumplir con la producción nacional, comenzando la fabricación en naves alquiladas mientras se preparaban las nuevas instalaciones. Las primeras pruebas en la red española se realizaron en el verano de 2024 y Renfe invertirá 600 millones de euros en la adquisición.

De acuerdo con la empresa Stadler, existen otros países de Europa que ya adquirieron trenes de dos pisos para mejorar el transporte público para sus ciudadanos: