El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas.

Tras las lluvias del fin de semana, las condiciones climáticas presentarán un nuevo frente de precipitaciones en diversas zonas de la provincia de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se encuentra vigente una alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas para este lunes 28 de septiembre.

Según el reporte oficial, el aviso es por tormentas alcanza a diferentes localidades de la parte norte del territorio bonaerense y podrían experimentarse diferentes fenómenos meteorológicos, incluyendo ráfagas de viento y granizo.

Tormentas en Buenos Airs: dónde rige la alerta meteorológica amarilla

La alerta de nivel amarillo emitida por el Servicio Meteorológico Nacional alcanza a un conjunto de localidades del norte de la provincia de Buenos Aires.

En este sentido, las áreas que se verán principalmente afectadas son:

Baradero

Ramallo

San Nicolás

San Pedro

Arrecifes

Capitán Sarmiento

Carmen de Areco

Chacabuco

Colón

General Arenales

General Pinto

Junín

Leandro N. Alem

Lincoln

Pergamino

Rojas

Salto

Florentino Ameghino

General Villegas

Rivadavia

El SMN emitió la alerta amarilla para este lunes. Captura SMN

Por su parte, la alerta se mantiene vigente durante toda la jornada, de modo tal que es importante seguir las recomendaciones oficiales del SMN para evitar cualquier inconveniente.

Qué fenómenos meteorológicos se esperan

Este tipo de fenómenos meteorológicos incluyen tormentas de variada intensidad, posibles ráfagas de viento, lluvias abundantes en cortos períodos y caída de granizo.

Las tormentas podrían continuar durante la semana. Shutterstock

Además, el SMN anticipó que se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, los cuales pueden ser superados de manera puntual.

Recomendaciones del SMN por tormentas de nivel amarillo

El Servicio Meteorológico Nacional dispone de una serie de recomendaciones para la población ante la vigencia de una alerta meteorológica amarilla por tormentas. Se recomienda: