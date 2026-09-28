Tras las lluvias del fin de semana, las condiciones climáticas presentarán un nuevo frente de precipitaciones en diversas zonas de la provincia de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se encuentra vigente una alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas para este lunes 28 de septiembre.
Según el reporte oficial, el aviso es por tormentas alcanza a diferentes localidades de la parte norte del territorio bonaerense y podrían experimentarse diferentes fenómenos meteorológicos, incluyendo ráfagas de viento y granizo.
Tormentas en Buenos Airs: dónde rige la alerta meteorológica amarilla
La alerta de nivel amarillo emitida por el Servicio Meteorológico Nacional alcanza a un conjunto de localidades del norte de la provincia de Buenos Aires.
En este sentido, las áreas que se verán principalmente afectadas son:
- Baradero
- Ramallo
- San Nicolás
- San Pedro
- Arrecifes
- Capitán Sarmiento
- Carmen de Areco
- Chacabuco
- Colón
- General Arenales
- General Pinto
- Junín
- Leandro N. Alem
- Lincoln
- Pergamino
- Rojas
- Salto
- Florentino Ameghino
- General Villegas
- Rivadavia
Por su parte, la alerta se mantiene vigente durante toda la jornada, de modo tal que es importante seguir las recomendaciones oficiales del SMN para evitar cualquier inconveniente.
Qué fenómenos meteorológicos se esperan
Este tipo de fenómenos meteorológicos incluyen tormentas de variada intensidad, posibles ráfagas de viento, lluvias abundantes en cortos períodos y caída de granizo.
Además, el SMN anticipó que se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, los cuales pueden ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del SMN por tormentas de nivel amarillo
El Servicio Meteorológico Nacional dispone de una serie de recomendaciones para la población ante la vigencia de una alerta meteorológica amarilla por tormentas. Se recomienda:
- No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitar actividades al aire libre.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estar atento ante la posible caída de granizo.
- Informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.