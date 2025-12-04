Viajar en avión dentro o hacia Estados Unidos implica cumplir reglas muy estrictas en los controles de seguridad.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) actualiza de manera constante qué puede pasar por los escáneres y qué debe ser retirado del equipaje de mano. Y este año, la lista volvió a ampliarse con artículos que muchos pasajeros creen inofensivos, pero que pueden terminar confiscados.

Alerta aeropuerto: los objetos que jamás pueden ir en cabina

La TSA mantiene una política de tolerancia cero con cualquier elemento que pueda funcionar como arma o producir explosiones. Por eso, no se permitirá subir al avión con artículos como armas de fuego, municiones, pistolas de bengalas, pólvora o dispositivos similares.

Incluso objetos que parecen inofensivos, como pistolas de aire comprimido o silenciadores, están totalmente prohibidos dentro de la cabina y pueden derivar en sanciones económicas.

Qué sucede con los elementos cortantes: el error que cometen muchos pasajeros

Aunque muchos viajeros creen que ciertos elementos pueden pasar sin problema, la TSA es clara: ningún tipo de cuchillo está permitido en el equipaje de mano. Esto incluye:

Cúteres

Navajas

Cuchillos multiusos

Sacacorchos con cuchilla

Sables, espadas y sierras

Dardos y piquetas

Varios de estos artículos sí se pueden transportar en la valija despachada, siempre debidamente asegurados.

Productos que parecen simples… pero no pasan el control

Uno de los puntos que más dudas genera tiene que ver con la comida. La TSA permite transportar alimentos congelados o carnes en neveras portátiles solo si el hielo está completamente sólido. Si está derretido o queda líquido en el fondo del envase, será rechazado.

También establece un límite claro para los productos líquidos: todo lo que supere los 95 gramos debe ir en el equipaje facturado. Esto incluye salsas, geles, bebidas y hasta algunos postres.

En cuanto a las bebidas alcohólicas, no se admite ninguna con más de 70% de volumen de alcohol. Las de menor graduación sí pueden viajar siempre que respeten el tamaño permitido.

Artículos inesperados que también están prohibidos

Además de los artículos tradicionales, la agencia suma otros elementos que sorprenden a muchos viajeros: