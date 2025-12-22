Los pasajeros con objetos prohibidos enfrentarán multas de miles de dólares. (Fuente: Archivo)

Si tiene previsto viajar a los Estados Unidos durante las vacaciones invernales, es de suma importancia consultar de manera regular la lista de objetos prohibidos que publica la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) para mantenerse informado y evitar posibles sanciones.

Las restricciones son particularmente severas en lo que respecta al equipaje de mano, que es el que el pasajero lleva consigo en la cabina del avión. En estas circunstancias, la agencia implementa controles más estrictos para garantizar la seguridad del vuelo, prohibiendo ciertos artículos que podrían constituir un riesgo.

El incumplimiento de estas regulaciones puede resultar en multas que alcanzan hasta USD 2000, incluso por objetos pequeños y de uso cotidiano.

¿Por qué se pueden imponer multas de 2000 USD por ciertos objetos?

De acuerdo con la página oficial de la TSA, los agentes tienen la facultad de imponer sanciones que pueden alcanzar hasta USD 2570 por la inclusión de un spray de autodefensa o gas lacrimógeno en el equipaje de mano. Aunque es permitido en el equipaje facturado, debe adherirse a ciertas restricciones.

Estas son:

- El envase no debe superar los 118 ml o 4 onzas líquidas.

- Debe contar con un mecanismo de seguridad para evitar descargas.

- No deben contener más del 2% de su masa de gas lacrimógeno.

¿Cómo evitar una sanción económica al transportarlo?

Aunque un pasajero incurra en la infracción de portar gas lacrimógeno en su equipaje de mano, no siempre se imponen de manera automática las multas económicas. La decisión se basará en el nivel de riesgo, la naturaleza de la violación, el historial de infracciones previas y otros factores agravantes.

Si el incumplimiento fue leve o claramente accidental, es posible que la persona solo reciba una advertencia y la confiscación del objeto.

Las multas suelen aplicarse cuando el artículo representa un riesgo potencial, el pasajero ha recibido advertencias previas, se niega a colaborar, causa inconvenientes durante el control de seguridad o la TSA determina que ha habido una negligencia grave.

Recomendaciones útiles para viajeros

Antes de proceder con el empaquetado, la agencia gubernamental dispone de una lista de verificación de viaje para prevenir posibles contratiempos. Las recomendaciones son las siguientes:

1. Asegurarse de que los líquidos, geles y aerosoles se ajusten a la normativa de la TSA para el equipaje de mano.

2. Consultar la lista de la TSA que detalla los artículos permitidos y prohibidos en ambos tipos de equipaje.

3. Si se adquiere un candado para el equipaje, este debe ser uno que cuente con la autorización de la entidad correspondiente.

4. Colocar una tarjeta con el nombre y la información de contacto en la maleta.