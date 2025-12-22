Viajar en avión dentro o fuera de Estados Unidos implica cumplir normas cada vez más estrictas. En ese contexto, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) actualizó su guía oficial y volvió a poner el foco en los objetos prohibidos en el equipaje de mano, una lista que crece y que incluye artículos cotidianos que muchos pasajeros aún intentan llevar a la cabina sin saber que están vetados.

El objetivo del organismo federal es reducir riesgos y agilizar los controles en los aeropuertos, especialmente en temporadas de alta demanda.

Prohibición absoluta en cabina para estos elementos

La TSA mantiene una postura inflexible respecto a cualquier elemento vinculado con armas. Está terminantemente prohibido transportar en el equipaje de mano:

Armas de fuego y municiones

Pistolas de aire comprimido

Pistolas de bengalas

Pólvora y supresores

Dispositivos explosivos o de simulación

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) actualizó su guía oficial. Imagen: archivo.

Estos artículos solo pueden viajar en equipaje facturado, bajo normas específicas, y su presencia en la cabina deriva en confiscación inmediata.

Cuáles son los objetos más retenidos

Uno de los motivos más frecuentes de demoras en los puestos de seguridad son los objetos cortantes o punzantes. La TSA considera de alto riesgo llevar en la cabina elementos como:

Cuchillos de cualquier tamaño

Navajas y cúteres

Sacacorchos con cuchilla

Tijeras grandes

Dardos, espadas y sierras

Piquetas para hielo

Aunque muchos de estos objetos están permitidos en la valija despachada, no pueden ingresar al avión en el bolso de mano.

Alimentos y bebidas: qué sí y qué no se puede llevar

Las restricciones también alcanzan a la comida. Los pasajeros deben tener en cuenta que:

Los alimentos con hielo o gel refrigerante solo pasan el control si están completamente congelados

El hielo seco está permitido hasta un máximo de 2,2 kilos , con ventilación adecuada

Los líquidos y geles deben cumplir la conocida regla 3-1-1 (envases de hasta 100 ml en bolsa transparente)

Las bebidas alcohólicas con más de 70% de graduación están prohibidas en cabina sin excepción.

Objetos insólitos que la TSA puede retener

Más allá de lo obvio, la TSA advierte que algunos artículos aparentemente inofensivos generan alertas en los escáneres. Entre los más llamativos se encuentran:

Bolas de nieve decorativas

Galletas navideñas con petardos

Almohadillas térmicas con gel

Juguetes con líquido en su interior

Bolas mágicas tipo “8”

Si superan el límite de líquidos o despiertan sospechas en el control, pueden ser confiscados sin excepción.

Dispositivos electrónicos que siguen prohibidos

Uno de los vetos más conocidos continúa vigente: el Samsung Galaxy Note 7 sigue prohibido tanto en equipaje de mano como en equipaje facturado, debido a una orden federal relacionada con riesgos de batería.

La TSA recuerda que la decisión final siempre queda en manos del agente de seguridad, quien evalúa cada objeto según el nivel de riesgo en el momento del control.