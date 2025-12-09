En esta noticia
Viajar en avión conlleva cada vez más controles y exigencias, especialmente en lo que se refiere al equipaje de mano. En línea con nuevas normativas de seguridad internacional, varias aerolíneas que operan en España y Europa están reforzando las restricciones sobre los objetos permitidos en cabina.
Estas limitaciones afectan tanto a vuelos nacionales como internacionales, y su incumplimiento puede implicar retrasos, confiscaciones o incluso sanciones. ¿Qué es exactamente lo que queda prohibido llevar en el bolso de mano a partir de ahora?
Qué objetos ya no están permitidos en el equipaje de mano
Según la normativa vigente de AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) y las autoridades europeas, está terminantemente prohibido llevar en cabina los siguientes objetos:
- Líquidos en envases superiores a 100 ml (incluso si están parcialmente vacíos), salvo excepciones médicas o alimentarias.
- Objetos cortantes o punzantes, como navajas, tijeras con punta afilada, cuchillas o agujas (excepto con receta).
- Herramientas como destornilladores, alicates, martillos, si superan ciertas longitudes.
- Sustancias inflamables: encendedores, pinturas, aerosoles o geles con contenido químico elevado.
- Drones con batería de litio no autorizada o sin declarar.
- Equipos deportivos peligrosos, como bates, palos de golf o raquetas.
- Sustancias químicas o tóxicas, incluidos blanqueadores o productos de limpieza concentrados.
- Armas reales o réplicas, incluidas pistolas de juguete, encendedores con forma de arma o munición.
La lista se actualiza constantemente y puede variar ligeramente entre aerolíneas. En España, AENA recomienda consultar directamente con la compañía aérea antes de viajar.
Qué se debe tener en cuenta antes de hacer la maleta
Las aerolíneas que operan en territorio español (incluidas Iberia, Ryanair, Vueling o Air Europa) aplican estas restricciones de forma estricta. Los controles de seguridad pueden confiscar objetos prohibidos sin compensación, incluso si el pasajero no conocía la norma.
Además, cada aeropuerto puede tener matices adicionales. Por ejemplo, en el aeropuerto de Madrid-Barajas o en Barcelona-El Prat, las normas de escaneo de líquidos se han endurecido con nuevos escáneres 3D que permiten detectar irregularidades con mayor precisión.
Por ello, se recomienda:
- Revisar la web oficial de la aerolínea y del aeropuerto de salida.
- Llegar con mayor antelación si se transportan dispositivos electrónicos o líquidos.
- Separar los objetos dudosos para facilitar la inspección.
- No fiarse de normas de otros países: lo permitido en los EE. UU. puede estar prohibido en Europa.
Consejos prácticos para preparar el equipaje de mano sin errores
Para evitar problemas y ganar tiempo en los controles es aconsejable:
- Usar neceseres transparentes y resellables para líquidos (máximo 1 litro por pasajero, 100 ml por frasco).
- Optar por equipaje flexible: mochilas o bolsos que se ajusten fácilmente a las medidas reglamentarias (como las de Ryanair: 40 × 30 × 20 cm).
- Evitar llevar elementos “sospechosos” aunque sean legales (herramientas pequeñas, alimentos viscosos, envases metálicos sin etiquetar).
- Declarar con antelación objetos especiales como equipos médicos o tecnológicos complejos (drones, CPAP, baterías extraíbles).