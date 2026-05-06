Estados Unidos avanza en el desarrollo de un caza de sexta generación que podría cambiar por completo el equilibrio militar en el mundo. Se trata del F/A-XX, una aeronave impulsada por la Armada que apunta a reemplazar a los actuales F/A-18 Super Hornet y consolidarse como pieza clave en conflictos de alta intensidad, incluyendo un eventual escenario de Tercera Guerra Mundial. El proyecto, liderado por la compañía Northrop Grumman, integra capacidades avanzadas que combinan velocidad, alcance extendido y sistemas de combate basados en inteligencia artificial. Aunque aún está en fase de desarrollo, ya genera expectativa dentro del sector defensa por su potencial superioridad frente a otras potencias. El F/A-XX está diseñado como una plataforma aérea completamente distinta a las actuales. Sus primeras representaciones muestran un fuselaje integrado con las alas, lo que mejora la aerodinámica y reduce la detección por radar. Además, incluiría un radar AESA de última generación capaz de identificar amenazas a largas distancias. Este “monstruo aéreo” no solo será más rápido, sino también más eficiente. Según estimaciones preliminares, podría aumentar su alcance operativo en un 25% frente a modelos actuales, lo que le permitiría operar en zonas estratégicas sin necesidad de reabastecimiento constante. Uno de los aspectos más innovadores del F/A-XX es su integración con sistemas de inteligencia artificial, que permitirán asistir al piloto en la toma de decisiones en tiempo real. Además, el avión estaría diseñado para operar en conjunto con drones, funcionando como un centro de mando aéreo dentro de un ecosistema de combate conectado. Esta capacidad de coordinar múltiples plataformas —tripuladas y no tripuladas— lo convertiría en una herramienta decisiva en guerras modernas, donde el dominio de la información y la rapidez de respuesta son determinantes. El desarrollo del F/A-XX no está exento de controversia. La Armada de Estados Unidos solicitó un presupuesto cercano a los 1.400 millones de dólares para avanzar con el proyecto en 2026, pero desde el Pentágono existen prioridades divididas. La Fuerza Aérea impulsa su propio programa, conocido como F-47, desarrollado por Boeing. Esta situación ha generado tensiones internas, ya que se debate si la industria militar tiene la capacidad de avanzar en ambos proyectos simultáneamente. Altos mandos de la Armada han advertido que no contar con una aeronave de estas características podría debilitar la capacidad operativa de sus portaaviones, considerados el eje central del poder naval estadounidense. El Pentágono cumple un papel clave en la planificación, financiación y ejecución de los programas militares de Estados Unidos. Desde allí se coordinan todas las ramas de las Fuerzas Armadas, se diseñan estrategias globales y se administran los recursos destinados a defensa. Además, lidera los procesos de adquisición de tecnología, inteligencia militar y logística, elementos fundamentales para sostener proyectos como el F/A-XX. Su decisión final será determinante para definir si este “monstruo aéreo” se convierte en realidad en los próximos años.