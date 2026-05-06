El Gobierno nacional dio luz verde a un cambio clave en la forma en que los colombianos podrán viajar con sus mascotas. Con una nueva normativa que ya fue aprobada en el Congreso, se establecen condiciones claras para permitir que perros y gatos viajen en cabina de avión, siempre que cumplan con una serie de requisitos obligatorios que buscan garantizar su bienestar y la seguridad de los demás pasajeros. La medida, que hace parte del proyecto conocido como “No son equipaje”, marca un giro frente a lo que ocurría hasta ahora, cuando en muchos casos los animales debían ser transportados en bodega. Con esta actualización, el país da un paso hacia un modelo más protector, en línea con el reconocimiento legal de los animales como seres sintientes. Uno de los puntos más buscados por los usuarios tiene que ver con las condiciones específicas para acceder a este beneficio. La nueva norma establece que sí será posible viajar con mascotas en cabina, pero no de manera automática. Estos son los requisitos principales: Aunque la norma abre la puerta para que más animales viajen junto a sus dueños, también deja claro que no todos los casos aplican igual. Existen excepciones que seguirán bajo protocolos especiales. Entre los escenarios donde la mascota podría no ir en cabina están: En estos casos, las aerolíneas mantendrán la potestad de definir si el transporte debe hacerse en bodega, bajo sus propias condiciones. La normativa no solo impacta los vuelos, también introduce ajustes en el transporte terrestre intermunicipal, donde las reglas serán más flexibles, pero igual de claras. Las mascotas podrán viajar junto a sus dueños dentro del vehículo, dependiendo de su tamaño y comportamiento. Sin embargo, se exigen condiciones básicas: Las empresas de transporte deberán verificar el cumplimiento de estas condiciones antes de permitir el abordaje. El objetivo principal es claro: reducir riesgos, evitar improvisaciones y garantizar condiciones dignas para los animales durante los viajes. Con reglas más precisas sobre peso, edad, documentación y comportamiento, el Gobierno busca equilibrar dos factores clave: Esto también implica un cambio en la relación entre usuarios y empresas de transporte. Mientras las compañías deberán ajustar sus protocolos, los dueños tendrán que planificar mejor sus viajes y cumplir cada requisito sin excepciones.