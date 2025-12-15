En esta noticia

A partir del mes de septiembre, Estados Unidos implementará nuevas regulaciones en relación con el peso y las dimensiones del equipaje de mano en vuelos. Las restricciones abarcan límites específicos en tamaño y peso, así como prohibiciones para ciertos objetos, tales como líquidos y artículos afilados.

Te puede interesar

Se despide el restaurante más popular del país: más de 24 sucursales cerrarán sus puertas

Te puede interesar

Una fuerte tormenta eléctrica avanza a toda velocidad este lunes: cuáles son las zonas en alerta por lluvias intensas

¿Cuándo se modifica el límite de peso para el equipaje de mano?

Desde el inicio del mes, se implementará una nueva regulación que afectará de manera directa a los pasajeros de aviones en Estados Unidos. Este cambio normativo promete generar un impacto significativo en la experiencia de viaje de los usuarios.

Confirmado | Cambia el equipaje de mano y este es el nuevo peso obligatorio desde ahora. (Fuente: Archivo)
Confirmado | Cambia el equipaje de mano y este es el nuevo peso obligatorio desde ahora. (Fuente: Archivo)

¿Cuál es el peso permitido en el equipaje de mano?

Desde este momento, las dimensiones autorizadas para las maletas de mano fluctúan entre aerolíneas, generalmente variando entre 55 cm x 35 cm x 20 cm y 56 cm x 45 cm x 25 cm, con un peso máximo de 7 a 10 kg.Es importante que los pasajeros se informen sobre las especificaciones de cada aerolínea para evitar inconvenientes durante el embarque.

Te puede interesar

Oficial | Estados Unidos deposita 1250 dólares en todas las cuentas bancarias de las personas que cumplan este requisito

Te puede interesar

Se aproxima la Tercera Guerra Mundial: la alianza militar más poderosa del mundo ya confirmó los 3 países que serán sus enemigos

Equipaje de mano: estos son los objetos prohibidos en los aviones

La lista de objetos que no se pueden llevar en el equipaje de mano incluye los siguientes elementos:

  • Líquidos en envases superiores a 100 ml: perfumes, cremas, aerosoles, espumas, geles, champús y pastas de dientes están sujetos a restricciones específicas.
  • Objetos afilados: cuchillos, tijeras grandes, etc.
  • Explosivos o sustancias inflamables.