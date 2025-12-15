Confirmado | Cambia el equipaje de mano y este es el nuevo peso obligatorio desde ahora. Fuente: Archivo.

A partir del mes de septiembre, Estados Unidos implementará nuevas regulaciones en relación con el peso y las dimensiones del equipaje de mano en vuelos. Las restricciones abarcan límites específicos en tamaño y peso, así como prohibiciones para ciertos objetos, tales como líquidos y artículos afilados.

¿Cuándo se modifica el límite de peso para el equipaje de mano?

Desde el inicio del mes, se implementará una nueva regulación que afectará de manera directa a los pasajeros de aviones en Estados Unidos. Este cambio normativo promete generar un impacto significativo en la experiencia de viaje de los usuarios.

¿Cuál es el peso permitido en el equipaje de mano?

Desde este momento, las dimensiones autorizadas para las maletas de mano fluctúan entre aerolíneas, generalmente variando entre 55 cm x 35 cm x 20 cm y 56 cm x 45 cm x 25 cm, con un peso máximo de 7 a 10 kg.Es importante que los pasajeros se informen sobre las especificaciones de cada aerolínea para evitar inconvenientes durante el embarque.

Equipaje de mano: estos son los objetos prohibidos en los aviones

La lista de objetos que no se pueden llevar en el equipaje de mano incluye los siguientes elementos: