El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) anunció que el nuevo período de vacunación contra la fiebre aftosa para todo el ganado bovino se desarrollará desde el viernes 15 de mayo hasta el 15 de junio. El ministro Alfredo Fratti pidió a los productores concurrir con una conservadora con hielo suficiente y la planilla sanitaria correspondiente para levantar la vacuna. Fratti explicó que la campaña fue corrida desde marzo para permitir que, en plena emergencia agropecuaria, los productores pudieran comercializar sin inconvenientes. “La estamos haciendo en esta fecha porque corrimos una vacunación de marzo para permitir que en plena emergencia agropecuaria los productores pudieran comercializar sin problemas”, señaló. El jerarca recordó que los productores deben presentarse con la declaración jurada y la planilla de sanidad. Sobre la continuidad de la vacunación, afirmó que “con la aftosa nosotros estamos bien, hay algunos vecinos que han decidido dejar de vacunar. No estamos viendo cuál es la ventaja comercial si dejamos de vacunar y sí un riesgo que las gremiales lo tienen. Hoy la situación es seguimos vacunando”. Fratti también adelantó que viajará a China con una delegación del MGAP para abordar mejoras en las condiciones de exportación de carne y gestionar la apertura a otros frigoríficos. “Tenemos un frigorífico que está suspendido, hay otros que estamos pidiendo entrada como el de Rosario, poder discutir y que además, de primera mano podamos transmitir todas aquellas medidas que estamos tomando para que no se vuelva a repetir la devolución de contenedores por residuos que no son tolerados por las autoridades chinas”, señaló.