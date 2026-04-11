Al igual que sucede con las sábanas, cambiar regularmente las toallas y lavarlas correctamente es esencial para asegurar una buena higiene y salud, evitando la acumulación de bacterias, ácaros y alérgenos. El aseo diario y metódico es un gran aliado en contra de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y dermatológicas. Sin embargo, si el aseo personal no está acompañado de un secado con toallas limpias y desinfectadas el efecto puede ser devastador. Por ello, distintos especialistas llegaron a una conclusión respecto a la frecuencia ideal de lavado de estas telas utilizadas para secar el cuerpo. Al tratarse de un tejido grueso agarra mucha humedad. Su frecuencia de lavado depende de lo que se haga con ellas cada vez que las usemos. Es importante secarlas, a ser posible en el exterior para que se ventilen, después de cada uso. Sin embargo, los especialistas recomiendan lavar las toallas más o menos cada tres usos. El lavado de las toallas de manos debe ser más frecuente, ya que están más expuestas a gérmenes y suciedad, debido a que las usamos tras ir al baño, después de lavarnos las manos o los dientes. Un buen indicador es el olor a humedad. Si se nota, antes incluso de esos tres usos, hay que lavarlas. Cabe recordar que las toallas de manos están expuestas a gérmenes y suciedad, sobre todo si quedan en el baño. El método de lavado de toallas incluye el uso de agua caliente, no usar suavizantes y secarlas en la secadora o tenderlas al aire libre a ser posible, pero sin que les dé el sol directo. Desde la Cleveland Clinic indicaron que la frecuencia correcta para cambiar las toallas es de una vez por semana o hasta dos veces cada siete días. Según el dermatólogo Alok Vij consultado por ese portal, lo ideal sería cambiar las toallas todos los días. Sin en embargo, debe tener en cuenta el medio ambiente. “Cuanto más tiempo permanezca húmeda la toalla, más tiempo permanecerán vivos y activos los hongos, bacterias, mohos y virus“, explicó al portal de esa clínica el el Dr. Vij. Por último, sostuvo que las toallas viejas o con más de una semana de uso “pueden provocar un brote o propagar infecciones fúngicas como el pie de atleta , la tiña y la tiña inguinal , así como infecciones víricas como las verrugas “, así como “un brote de eczema o dermatitis atópica “. Según un estudio publicado en la National Library of Medicine, un grupo de investigadores estudiaron el comportamiento microbiano en las toallas y otras estructuras de fibra utilizadas para secar el cuerpo. La investigación encabezada por Haruro Kato, científico de la Safety Science Laboratories de Japón, estudió la formación de biopelículas en toallas en uso durante más de 6 meses. El análisis trató el olor, la opacidad y los hábitos de lavado de las toallas. Los resultados del estudio científico arrojaron que las toallas exhibieron "olor y opacidad después de 2 meses de uso". También los científicos notaron el desarrollo de “estructuras de biopelículas” durante los 6 meses. “Los polisacáridos, las proteínas, los ácidos nucleicos y los recuentos viables en las toallas aumentaron con el tiempo. La microbiota fue significativamente diferente de la de la piel y la ropa humanas”, indicaron en el paper que editó la revista Nature. En conclusión, los estudios demostraron la diversidad bacteriana en los productos textiles, por lo que los especialistas sugirieron considerar el material de la fibra textil, la estructura y el patrón de uso para evitar la formación de bacterias que afecten la salud de las personas.