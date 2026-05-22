Ni vinagre ni bicarbonato | Este innovador producto de limpieza deja el baño limpio y brillante: cómo conseguirlo en el supermercado.

La limpieza del baño suele ser una de las tareas más engorrosas dentro del hogar, ya que requiere tiempo, constancia y productos específicos para lograr un resultado efectivo.

Sin embargo, en el último tiempo, un limpiador económico y altamente potente ha despertado el interés de los consumidores españoles, posicionándose como uno de los preferidos para mantener este espacio libre de gérmenes.

Ni vinagre ni bicarbonato | Este novedoso producto de limpieza deja el baño limpio y reluciente: cómo conseguirlo en Mercadona (foto: Mercadona).

El mejor producto para un baño reluciente

Mercadona ha introducido una solución altamente eficiente para la limpieza de los baños. Se trata del Salfumant de la línea Bosque Verde. Este producto está destinado a la limpieza de inodoros así como a la eliminación de incrustaciones de cemento y cal. En consecuencia, se ha convertido en un elemento esencial en el hogar.

Su ingrediente activo principal es el ácido clorhídrico con una concentración del 20%, lo que lo convierte en un producto sumamente efectivo. Asimismo, este limpiador es accesible: se puede adquirir a un precio de 1,10 euros por la botella de un litro.

Cómo usar el producto de la línea Bosque Verde

Para la limpieza de inodoros, su uso es sencillo y accesible. Por tal motivo, se aconseja verter un chorro del producto en el interior del inodoro, cerrar la tapa y permitir que actúe durante un minuto. Posteriormente, se debe presionar el botón para enjuagar y así eliminar los residuos.

Foto: Shutterstock.

Por otro lado, si se desea utilizarlo para eliminar cemento y cal, es necesario diluir un litro de Salfumant en un cubo de agua (10L). A continuación, se debe aplicar esta solución en un trapo y proceder a pasarlo por la zona que se desea limpiar.

Salfumant: errores que debes evitar al usarlo

El Salfumant es un producto sumamente corrosivo y presenta un olor intenso, por lo que se sugiere evitar todo contacto con la piel y las mucosas.

Para su manipulación segura, es fundamental usar pantalones largos y camisetas de manga completa, además de emplear guantes de goma, mascarilla y gafas de protección.

En caso de que ocurra un contacto accidental con la piel, se debe lavar de inmediato con abundante agua para minimizar los riesgos. Igualmente, se debe utilizar en ambientes bien ventilados y permitir que el área se airee después de su uso, sin permanecer en el interior.

Finalmente, se advierte que nunca debe mezclarse con otros productos de limpieza, como la lejía o el amoníaco, ya que la reacción química produce vapores extremadamente tóxicos y peligrosos. Por esta razón, únicamente se recomienda combinarlo con agua, tanto para diluirlo como para eliminar cualquier resto.