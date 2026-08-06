Buscan voluntarios para vivir gratis en una isla de Norteamérica: ofrecen alojamiento y solo 20 horas de trabajo por semana

Para muchas personas, la posibilidad de vivir en una isla de Hawái parece un sueño difícil de alcanzar. Sin embargo, un santuario de animales ubicado en Keaau abrió una convocatoria internacional para recibir voluntarios con una propuesta que despertó interés entre viajeros de todo el mundo: alojamiento gratuito a cambio de 20 horas de trabajo por semana.

La iniciativa está pensada para quienes desean vivir una experiencia diferente, rodeados de naturaleza, mientras colaboran con el rescate y cuidado de animales. A cambio de su participación, los voluntarios pueden alojarse sin costo dentro del predio y disfrutar del entorno natural de una de las islas más atractivas del archipiélago hawaiano.

¿Cómo funciona el programa para vivir gratis en la isla de Keaau?

El programa de voluntariado se desarrolla en un santuario especializado en el rescate y la protección de animales. Los participantes deben cumplir aproximadamente 20 horas semanales de colaboración, una carga horaria inferior a la de muchos programas similares que existen en distintos países.

Las actividades incluyen la alimentación y el cuidado de los animales, la limpieza y el mantenimiento de los espacios comunes, la participación en proyectos ambientales y el apoyo en las tareas cotidianas del santuario.

Hawai hawaiistar

Una vez cumplidas las horas de trabajo, los voluntarios disponen de tiempo libre para recorrer la zona, conocer las playas cercanas y visitar algunos de los paisajes volcánicos más emblemáticos de Hawái, uno de los principales atractivos turísticos de Estados Unidos.

¿Cuáles son los requisitos para postularse como voluntario?

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad con interés por el bienestar animal, capacidad para trabajar en equipo y disposición para convivir con otros voluntarios dentro del santuario. Aunque la experiencia previa no suele ser obligatoria, los organizadores destacan la importancia del compromiso y la responsabilidad.

Entre los requisitos más habituales figuran:

Ser mayor de edad.

Tener disponibilidad para cumplir las horas de colaboración establecidas.

Respetar las normas internas del santuario.

Contar con recursos para cubrir gastos personales y traslado hasta Hawái.

En los últimos años, este tipo de programas de voluntariado internacional ganó popularidad entre quienes buscan permanecer durante una temporada en destinos turísticos sin afrontar los elevados costos del alojamiento.

En ese contexto, la propuesta del santuario de Keaau se presenta como una alternativa para vivir en plena naturaleza mientras se contribuye al cuidado y la protección de los animales.