Una pequeña isla en Grecia lanzó una convocatoria que despertó el interés de viajeros y amantes de los animales de todo el mundo. Se trata de Syros, en el mar Egeo, donde un refugio de gatos ofrece alojamiento gratuito, desayuno y una experiencia única de voluntariado a quienes estén dispuestos a colaborar con el cuidado de felinos rescatados.

El programa no contempla un salario, ya que se trata de una iniciativa de voluntariado, pero, los participantes reciben hospedaje, desayuno y disponen de buena parte del día para recorrer la isla, conocer sus playas y disfrutar de uno de los destinos más tranquilos del archipiélago de las Cícladas.

¿Qué incluye el voluntariado para cuidar gatos en la isla griega de Syros?

La propuesta está organizada por el refugio Syros Cats, una organización dedicada al rescate y cuidado de gatos abandonados. Los voluntarios colaboran durante cinco horas diarias, mientras que el resto del tiempo queda disponible para descansar o recorrer la isla.

Entre los beneficios que ofrece el programa se encuentran:

Alojamiento gratuito.

Desayuno todos los días.

Cinco horas de trabajo por jornada.

Un día libre por semana.

Tiempo para recorrer la isla fuera del horario de tareas.

La posibilidad de colaborar con el rescate y bienestar de decenas de gatos.

Las próximas inscripciones abrirán en septiembre para cubrir estadías durante 2027, y las plazas suelen ser limitadas debido al interés que genera la convocatoria.

La oferta para ir a Syros a cuidar gatos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué tareas deben realizar los voluntarios y cuáles son los requisitos?

El trabajo diario está enfocado en garantizar el bienestar de los animales y mantener el refugio en buenas condiciones. Las actividades incluyen alimentar a los gatos, cambiarles el agua, limpiar los espacios donde permanecen, administrar medicación básica cuando sea necesario bajo supervisión y dedicar tiempo a socializar y jugar con ellos.

Además, los voluntarios colaboran con tareas generales de mantenimiento del refugio, por lo que la organización destaca que el compromiso con los animales y la predisposición para el trabajo cotidiano resultan fundamentales.

Para postularse es necesario:

Ser mayor de edad

Tener conocimientos básicos o intermedios de inglés

Contar con una condición física adecuada para realizar las tareas

Sentirse cómodo conviviendo con gatos

Permanecer durante el período acordado con la organización

Las solicitudes deberán realizarse a través de los canales oficiales del refugio cuando se habilite la convocatoria de septiembre. Antes de viajar, cada postulante también deberá verificar los requisitos migratorios vigentes para ingresar a Grecia según su nacionalidad.

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Fuera del horario de trabajo, los voluntarios pueden conocer Ermúpoli, la capital de Syros, recorrer senderos costeros, disfrutar de las playas del mar Egeo y descubrir una de las islas griegas menos masificadas, famosa por su arquitectura neoclásica, su gastronomía y su ambiente relajado.