La propuesta contempla cinco horas de trabajo al día a cambio de cuidar gatos rescatados y permite disfrutar del resto del tiempo en las playas y paisajes del Mediterráneo.

Vivir durante un tiempo en una isla griega, tener alojamiento incluido y pasar parte del día rodeado de gatos rescatados es la propuesta que lanzó Syros Cats, una organización dedicada al bienestar animal en la isla de Syros. La convocatoria está dirigida a personas de distintos países que quieran colaborar con el cuidado de los felinos a cambio de hospedaje, desayuno y servicios básicos.

El programa contempla unas cinco horas de trabajo por día, cinco días a la semana, y exige una permanencia mínima de un mes. El resto del tiempo queda disponible para conocer la isla, sus playas y el entorno mediterráneo, aunque la experiencia implica asumir tareas concretas y no funciona como unas vacaciones gratuitas.

La convocatoria para 2026 ya cerró y la organización confirmó que volverá a recibir solicitudes en septiembre de 2026 para cubrir los puestos correspondientes a 2027. Debido a la cantidad de postulantes que suele recibir, Syros Cats recomienda prestar atención a sus canales oficiales para conocer la fecha exacta de apertura.

Cómo es el voluntariado en Syros Cats y qué tareas deben realizar

Los voluntarios colaboran principalmente con la alimentación y el cuidado cotidiano de los gatos. La rutina puede incluir preparar y repartir comida, cambiar el agua, limpiar bandejas y espacios donde permanecen los animales, administrar determinados tratamientos y ayudar con la socialización de gatos rescatados, especialmente aquellos que necesitan prepararse para futuras adopciones.

La jornada comienza por la mañana y se extiende aproximadamente durante cinco horas. Además de las tareas vinculadas directamente con los felinos, pueden surgir trabajos de mantenimiento, jardinería y otras actividades necesarias para el funcionamiento del refugio. Por eso, la organización busca personas responsables, independientes y dispuestas a involucrarse activamente con las tareas diarias.

El voluntariado es para el cuidado de gatos. Shutterstock

Qué incluye el alojamiento gratis en la isla griega de Syros

Uno de los principales atractivos de la propuesta es que los seleccionados no deben pagar alquiler durante su estadía. Syros Cats proporciona alojamiento, desayuno y servicios básicos, aunque actualmente los voluntarios comparten la vivienda: cada persona cuenta con su propio dormitorio, mientras que la cocina, el baño y las áreas comunes son de uso compartido.

A cambio, el participante debe hacerse cargo de su traslado hasta la isla, de las comidas que no estén incluidas en el programa y de sus gastos personales. Tampoco recibe un salario por las horas de colaboración. En otras palabras, se trata de un intercambio de voluntariado que permite reducir considerablemente los costos de vivir en Grecia, pero no de un empleo remunerado.

Cuáles son los requisitos para vivir gratis en Grecia como voluntario

Syros Cats busca personas adultas, independientes, responsables y con buena condición física que puedan comprometerse con una estadía mínima de un mes. La experiencia previa con gatos o en refugios de animales puede ser una ventaja, al igual que los conocimientos relacionados con atención veterinaria, aunque la organización también acepta a amantes de los gatos que estén dispuestos a aprender y trabajar.

El proceso de selección también considera la experiencia laboral, la capacidad para convivir en una vivienda compartida y la posibilidad de trabajar en equipo. La organización señala que suele dar prioridad a determinados perfiles, entre ellos personas mayores de 25 años, candidatos con experiencia en rescate animal y quienes puedan permanecer durante períodos superiores al mínimo requerido.

Cuándo se puede postular para vivir en Syros durante 2027

Las postulaciones para participar durante 2027 abrirán en septiembre de 2026, según confirmó Syros Cats en su página oficial. La fecha concreta todavía debe ser anunciada por la organización, que recomienda seguir sus redes sociales y el sitio oficial para conocer cuándo estará disponible el formulario.

Al completar la solicitud, los interesados deberán indicar cuándo desean viajar y aportar información sobre su experiencia laboral y cualquier antecedente relacionado con el cuidado de gatos. También deberán considerar los requisitos migratorios correspondientes a su nacionalidad: quienes viajen con pasaporte no perteneciente a la Unión Europea están sujetos a las normas del espacio Schengen, mientras que la organización recomienda contar con seguro de viaje si no tienen cobertura sanitaria europea.