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Una casa de familia ubicada en el departamento de Lot-et-Garonne, el corazón de la Nouvelle-Aquitaine, Francia, ofrece estadía temporal y comidas por solo 25 horas de trabajo por semana a través de una publicación en Worldpackers.

Lot-et-Garonne es un departamento con varios pueblos que se caracterizan por su encanto atemporal y rico patrimonio, especial para realizar un viaje en el tiempo a la historia y conectar con la naturaleza.

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La propuesta admite a parejas y dúos de voluntarios y es especial para quienes buscan conectar con la naturaleza y salir del ritmo urbano por un tiempo.

Se ofrece una habitación privada, algo poco común para este tipo de propuestas, dos días libres y tres comidas al día. Además, también tendrán acceso a:

  • Internet de alta velocidad.
  • Cocina equipada para cocinar.
  • Uso libre de la lavandería.
  • Uso de las bicicletas.

Adicionalmente, los anfitriones se encargan de ir a buscarte cuando llegues y trasladarte al lugar de estadía.

Chateau de Duras
Chateau de DurasGeoff Livingston

¿Qué solicitan a cambio de alojamiento y comida?

A cambio de todo lo anterior, se solicita a los voluntarios 25 horas semanales de trabajo, entre los que se incluyen:

  • Pintura y decoración.
  • Construcción y reparación.
  • Jardinería.
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¿Quiénes pueden aplicar como voluntarios?

Podrán aplicar quienes cumplan estos requisitos:

  • Inglés intermedio o Frances intermedio.
  • Más de 20 años de edad.
  • No fumadores.
  • Parejas o dos amigos cercanos.
  • Vacunación contra el tétanos.

No se incluye en el viaje pasajes de avión, seguro de viaje, transporte interno y visa.

Los voluntarios pueden quedarse por un periodo de entre 10 días como mínimo y dos semanas como máximo. Hay vacantes para agosto y septiembre.