La propuesta admite a parejas y dúos de voluntarios y es especial para quienes buscan conectar con la naturaleza.

Una casa de familia ubicada en el departamento de Lot-et-Garonne, el corazón de la Nouvelle-Aquitaine, Francia, ofrece estadía temporal y comidas por solo 25 horas de trabajo por semana a través de una publicación en Worldpackers.

Lot-et-Garonne es un departamento con varios pueblos que se caracterizan por su encanto atemporal y rico patrimonio, especial para realizar un viaje en el tiempo a la historia y conectar con la naturaleza.

Buscan parejas para vivir en un pueblo histórico de Francia: ¿Qué ofrecen los anfitriones?

La propuesta admite a parejas y dúos de voluntarios y es especial para quienes buscan conectar con la naturaleza y salir del ritmo urbano por un tiempo.

Se ofrece una habitación privada , algo poco común para este tipo de propuestas, dos días libres y tres comidas al día. Además, también tendrán acceso a:

Internet de alta velocidad.

Cocina equipada para cocinar.

Uso libre de la lavandería.

Uso de las bicicletas.

Adicionalmente, los anfitriones se encargan de ir a buscarte cuando llegues y trasladarte al lugar de estadía.

Chateau de Duras Geoff Livingston

¿Qué solicitan a cambio de alojamiento y comida?

A cambio de todo lo anterior, se solicita a los voluntarios 25 horas semanales de trabajo, entre los que se incluyen:

Pintura y decoración.

Construcción y reparación.

Jardinería.

¿Quiénes pueden aplicar como voluntarios?

Podrán aplicar quienes cumplan estos requisitos:

Inglés intermedio o Frances intermedio.

Más de 20 años de edad.

No fumadores.

Parejas o dos amigos cercanos.

Vacunación contra el tétanos.

No se incluye en el viaje pasajes de avión, seguro de viaje, transporte interno y visa.

Los voluntarios pueden quedarse por un periodo de entre 10 días como mínimo y dos semanas como máximo. Hay vacantes para agosto y septiembre.