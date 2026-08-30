Nicolás Maduro reapareció este domingo en redes sociales con unas fotografías donde se lo ve al expresidente venezolano en el Metropolitan Detention Center, donde se encuentra detenido desde enero. En las imágenes, el exmandatario aparece sonriendo y vistiendo un conjunto deportivo gris, con anteojos y haciendo la señal de la “V” con sus manos.

El posteo se conoce días después de que los Gobiernos de Venezuela y EE.UU. anunciaran un acuerdo que da a Washington el control de más del 20% de las reservas de crudo venezolano. Desde la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de ese país, señalaron que la difusión de las imágenes respondería a una estrategia de comunicación política.

Consultados por El Cronista, la oposición interpretó que las fotografías recientes buscan mitigar el reclamo de los sectores del chavismo, que se manifiestan públicamente en contra del diálogo con la Casa Blanca. “Es para paliar un poco esa situación”, señalaron.

Las imágenes fueron acompañadas por un mensaje dirigido principalmente a sus nietos y a sus seguidores, al que Maduro definió como un “pequeño regalo de amor y esperanza”. “Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, escribió Maduro.

Las fotografías habían sido tomadas el 25 de junio, en el marco del Día del Padre, aunque recién fueron difundidas públicamente ahora. La aparición permitió conocer por primera vez cómo se encuentra visualmente el exlíder venezolano durante su permanencia en prisión.

En una de las fotografías se observa a Maduro sin esposas y dentro de un ambiente del establecimiento penitenciario. Según trascendió, el exmandatario pudo acceder a las imágenes el 13 de julio, antes de que fueran publicadas en sus redes sociales.

“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición”, añadió en un segundo mensaje.

Asimismo, Maduro también buscó transmitir una imagen de fortaleza y aseguró mantenerse firme junto a su esposa, Cilia Flores, quien también se encuentra detenida en Estados Unidos: “Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios”.

La publicación representa una de las pocas apariciones conocidas del exmandatario desde su detención y vuelve a poner el foco sobre su situación judicial y su permanencia en Nueva York.

¿En qué consiste el acuerdo petrolero entre EE.UU. y Venezuela?

Casi nueve meses después de Maduro, Estados Unidos y Venezuela anunciaron un “acuerdo histórico” por el que Washington controlará más del 20% de las reservas de crudo venezolano.

Empresas estadounidenses explotarán la mayor parte de unas reservas con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo, lo que, según Trump, supondrá más que duplicar las reservas probadas de Estados Unidos, que al cierre de 2023 contaban con 46.400 millones de barriles de crudo y condensado, según la Administración de Información Energética (EIA) de ese país.

Según Delcy Rodríguez, las operaciones aportarán más de u$s 209.000 millones en tributos para el Estado venezolano, mientras que Trump destacó que el acuerdo no tendrá costo para el contribuyente estadounidense y que reducirá los precios del combustible en momentos de aumento por la guerra de Irán.

El sábado, la mandataria encargada de Venezuela informó que el acuerdo petrolero alcanzado tendrá una vigencia de 25 años con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

Ese mismo sábado, un grupo de chavistas protestó en el centro de Caracas para rechazar la presencia de Estados Unidos en Venezuela y exigir la liberación de Maduro y Flores.