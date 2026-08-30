El ritual con laurel para despedir agosto: paso a paso para atraer la buena suerte y la salud

El cierre de agosto representa un momento clave en las tradiciones populares para realizar un balance de lo vivido, limpiar las cargas acumuladas y preparar el ambiente para la llegada de septiembre.

Dentro de las distintas prácticas esotéricas y de bienestar, el laurel se destaca como una de las plantas más utilizadas para atraer prosperidad, salud y buena fortuna al hogar .

Desde las antiguas civilizaciones griega y romana, esta hierba aromática simboliza el éxito, el triunfo y la renovación. Su uso en rituales de fin de mes busca aprovechar su energía para transmutar vibraciones estancadas y abrir caminos hacia nuevas oportunidades.

Los elementos necesarios para preparar la ceremonia

Para concretar esta práctica de purificación en el hogar de manera correcta, no se requieren productos costosos ni procedimientos complejos.

La preparación se basa en elementos sencillos que habitualmente se encuentran en la cocina o la alacena.

El ritual con laurel para despedir agosto: paso a paso para atraer la buena suerte y la salud

El elemento principal consiste en tres hojas de laurel secas que se encuentren en buen estado, preferentemente enteras.

Además, se debe contar con un recipiente resistente al calor (como una cazuela de barro, cuenco de cerámica o sahumador de metal), fósforos de madera y una lapicera de tinta negra para plasmar los deseos.

El paso a paso para quemar el laurel y renovar la energía

El procedimiento debe realizarse en un espacio tranquilo y bien ventilado de la casa para permitir la correcta circulación del humo y la renovación del aire.

El primer paso es escribir en cada una de las hojas de laurel una palabra clave vinculada a los objetivos del nuevo mes, como “salud”, “suerte” o “prosperidad”.

A continuación, se enciende cada hoja por el extremo utilizando los fósforos y se la deposita dentro del recipiente para que se consuma lentamente.

Mientras el humo recorre el ambiente, es importante mantener una actitud de desapego sobre lo malo que dejó agosto y, una vez que las cenizas estén frías, arrojarlas a la tierra en una maceta o jardín.

Los beneficios aromáticos y la armonización del hogar

Más allá de la carga simbólica en la atracción de la buena fortuna, encender hojas de laurel genera un impacto positivo inmediato en la atmósfera cotidiana de la vivienda.

El humo liberado durante la combustión actúa como un neutralizador natural de olores, eliminando la humedad y la pesadez de los ambientes cerrados.

Asimismo, los componentes aromáticos del laurel ayudan a reducir los niveles de tensión y favorecen la concentración, permitiendo empezar el nuevo mes con una predisposición mental equilibrada.