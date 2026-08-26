Una nueva oportunidad laboral en España puede resultar atractiva para argentinos que buscan trabajar en Europa durante la temporada de verano.

Campings, hoteles y complejos turísticos comenzaron a reforzar sus equipos y algunas vacantes ofrecen salarios de hasta 1.700 euros mensuales, además de alojamiento y manutención en determinados puestos.

Las búsquedas abarcan distintos perfiles y, en varios casos, no requieren estudios universitarios. Los interesados pueden encontrar las propuestas a través de plataformas de empleo utilizadas en España.

Qué trabajos ofrecen en España

Las vacantes están vinculadas principalmente con el funcionamiento de campings, hoteles rurales y establecimientos turísticos ubicados en distintas regiones del país.

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Entre los puestos disponibles aparecen animadores turísticos, auxiliares de cocina, conserjes, empleados polivalentes, personal de mantenimiento, trabajadores de limpieza y socorristas.

Algunas de las búsquedas se encuentran en destinos como Castellón, Huesca, Asturias, Girona y Blanes, entre otros puntos turísticos españoles.

Cuánto pagan por trabajar en los campings

El salario depende del puesto, la experiencia y el establecimiento. En las ofertas mencionadas, las remuneraciones se ubican aproximadamente entre 1.100 y 1.700 euros mensuales.

Los puestos de limpieza ofrecen entre 1.100 y 1.400 euros, mientras que los empleados polivalentes pueden cobrar entre 1.200 y 1.300 euros brutos mensuales cuando incluyen alojamiento.

En el caso de los auxiliares de cocina, los salarios llegan hasta 1.600 euros mensuales, mientras que determinados puestos especializados de mantenimiento alcanzan los 28.000 euros brutos anuales.

Qué requisitos deben cumplir los argentinos

Uno de los puntos más atractivos para quienes buscan una oportunidad laboral en España es que varias de estas vacantes no exigen formación universitaria. En general, se solicita haber completado la educación secundaria obligatoria .

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La experiencia en turismo, hostelería o mantenimiento puede ser valorada positivamente. Además, para algunos puestos resulta importante contar con conocimientos de inglés.

Determinadas tareas requieren certificaciones específicas. Los trabajadores de mantenimiento, por ejemplo, pueden necesitar conocimientos relacionados con el tratamiento de piscinas o el control de legionella, mientras que los socorristas deben contar con la habilitación correspondiente.

Cómo pueden postularse los argentinos

Las ofertas pueden consultarse en plataformas de empleo como InfoJobs, Indeed y Empléate, el portal del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Antes de postularse, los argentinos deben revisar individualmente los requisitos de cada vacante, especialmente aquellos relacionados con documentación, autorización para trabajar en España, experiencia y certificaciones.

Por su parte, cada lugar establece sus parámetros en referencia al alojamiento y comida, ya que, si bien en algunos sitios se incluye en la propuesta, en otros podría variar.