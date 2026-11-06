Buenas noticias para estos trabajadores: llega un bono de $ 2,2 millones y ya tiene fecha.

Los trabajadores bancarios cobrarán un bono extraordinario que supera los $ 2,2 millones en el marco del Día del Bancario.

El pago alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 18/75 y forma parte de los beneficios acordados en las negociaciones paritarias del sector. El monto corresponde al piso del extra, por lo que puede ser superiore según las condiciones y remuneración de cada trabajador.

Cuánto cobran los trabajadores bancarios por el Día del Bancario

El bono del corriente año parte de los $ 2.275.519,25 y corresponde a una compensación extraordinario establecido para los trabajadores bancarios en el marco de las negociaciones paritarias del sector. El pago se realiza con motivo del Día del Bancario, que se celebra cada 6 de noviembre y el monto del bono se actualiza según los salarios.

Buenas noticias para estos trabajadores: llega un bono de $ 2,2 millones y ya tiene fecha. Asociación Bancaria

En septiembre, el salario inicial para los trabajadores del sector quedó en $ 2.552.560,34 tras el último aumento del 1,9%. Al monto se le suma la participación en las ganancias (ROE) que es de $ 73.786,55, por lo que el ingreso inicial, con ese concepto incluido, alcanzó los $ 2.626.346,89.

Buenas noticias para estos trabajadores: llega un bono de $ 2,2 millones y ya tiene fecha.

Con la última actualización salarial, el incremento acumulado del año escaló hasta 23,6% respecto a los salarios de diciembre de 2025.

Cuándo se cobra el bono de los empleados bancarios

El pago tiene como fecha límite el viernes 6 de noviembre, día que también se celebra el Día del Bancario. Durante la jornada, las instituciones bancarias no brindarán atención presencial al público.

El beneficio se suma a los haberes habituales y corresponde al personal bancario alcanzado por el convenio colectivo. Para conocer el monto exacto, se deberá revisar la liquidación salarial y las condiciones de cada puesto.