Viajar hacia el exterior desde Argentina requiere contar con la documentación correspondiente y verificar que se encuentre vigente y en buenas condiciones.

Por ejemplo, para quienes viven en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires y tienen previsto viajar a destinos cercanos como Brasil, Chile o Uruguay, llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI) es fundamental para evitar inconvenientes, siempre que se encuentre vigente, en buen estado y permita identificar correctamente a su titular.

Un documento deteriorado, vencido o que no cumpla con los requisitos establecidos puede generar demoras o complicaciones en los controles migratorios.

El documento que deben llevar los argentinos para entrar a Brasil, Chile y Uruguay

Los ciudadanos argentinos que viajen a países del Mercosur y Estados asociados pueden utilizar su DNI vigente como documento de viaje, sin necesidad de presentar pasaporte en los casos en los que la normativa lo permite.

Esto alcanza a destinos muy elegidos por los argentinos, entre ellos Brasil, Chile y Uruguay. Sin embargo, no alcanza simplemente con tener un DNI: es importante que el documento esté vigente y en condiciones adecuadas de conservación.

Por eso, antes de viajar, se recomienda revisar la fecha de vencimiento y comprobar que los datos personales y la fotografía puedan visualizarse correctamente. Si el documento está roto, deteriorado o presenta daños que dificulten la identificación, puede convertirse en un problema durante el viaje.

El documento que deben llevar los argentinos para entrar a Brasil, Chile y Uruguay

Qué pasa si el DNI está vencido, deteriorado o no sirve para viajar

Uno de los principales inconvenientes puede aparecer cuando el pasajero llega a un control migratorio con un documento que no reúne las condiciones exigidas para ser utilizado como documento de viaje.

El DNI debe permitir acreditar de manera clara la identidad de la persona. Si está vencido o presenta un deterioro importante, pueden surgir dificultades para completar los controles correspondientes .

Por este motivo, quienes tengan previsto viajar deberían realizar el trámite de renovación con anticipación si detectan que su documento no está vigente o se encuentra en malas condiciones. También es conveniente evitar esperar hasta los últimos días antes de la partida, ya que cualquier inconveniente con la documentación podría complicar el viaje.

Brasil, Chile y Uruguay: qué deben revisar antes de salir de Argentina

Para los argentinos que viajen a Brasil, Chile o Uruguay, una de las primeras verificaciones debería ser la documentación personal. El DNI debe estar vigente y en buen estado para ser utilizado como documento de viaje cuando corresponda.

Además, es importante tener en cuenta que los requisitos pueden variar según el destino, la situación particular del viajero y las condiciones de ingreso vigentes. Por eso, antes de emprender el viaje, conviene consultar los requisitos oficiales y comprobar que toda la documentación esté actualizada.