Las propiedades minerales del subsuelo le otorgan a estas aguas cálidas sus características tonalidades y beneficios terapéuticos.

Para quienes busquen una escapada rápida y relajante cerca de la Ciudad de México, el famoso Parque Acuático y Balneario Termal Ixtapan de la Sal es un destino ideal y que se encuentra a solo 99 kilómetros de la capital.

A solo 2 horas de la CDMX, este increíble destino turístico destaca por ofrecer pozas y albercas con aguas termales mineromedicinales que alcanzan temperaturas de hasta 38.5 grados centígrados.

Lo mejor de todo es que abre sus puertas todos los días del año , convirtiéndose en el refugio perfecto para descansar, desconectarse de la rutina y disfrutar en familia sin importar la temporada.

Las aguas termales de Ixtapan alcanzan hasta los 38.5°C, brindando una experiencia de relajación total a solo dos horas de la CDMX. Parque Acuático Ixtapan

Las características de las aguas termales del Parque Acuático y Balneario Termal Ixtapan de la Sal

Ubicado en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México, este complejo aprovecha manantiales subterráneos naturales. Según los datos oficiales de su sitio web (ixtapan.com), las temperaturas de sus aguas oscilan entre los 35 °C y 38.5 °C.

Estas aguas son ricas en minerales como sodio y potasio, ideales para la relajación muscular y propiedades terapéuticas.

Las principales atracciones del parque para toda la familia

El complejo combina a la perfección la tranquilidad medicinal con la adrenalina recreativa. Entre sus principales atractivos destacan:

La tradicional “Poza de la Rosa” y albercas de hidromasaje.

Albercas techadas y al aire libre para adultos mayores o quienes buscan calma.

Toboganes de gran altura y el emocionante “Abismo” para los más audaces.

La clásica piscina de olas y el río lento para la diversión infantil y familiar.

¿Cuánto cuesta la entrada y cuáles son los horarios oficiales?

Para quienes planean el presupuesto para la visita al parque, la tarifa del Balneario Termal es sumamente accesible, rondando los $115 MXN por persona de forma independiente.

Vale destacar que el parque abre todos los días del año con horarios que van desde las 7:00 de la mañana hasta las 17:30 horas en su zona de aguas termales, y hasta las 18:00 horas en el área general .

Además, según la información oficial, existen tarifas complementarias para quienes deseen combinar el acceso al balneario tradicional con las atracciones extremas del parque acuático.

El Balneario Termal también cuenta con un parque acuático, por lo que las actividades tienen en cuenta a toda la familia. Parque Acuático Ixtapan

¿Cómo llegar desde la CDMX al Balneario Termal Ixtapan de la Sal?

Para llegar al Balneario Termal Ixtapan de la Sal saliendo desde la Ciudad de México, hay dos opciones principales según el medio de transporte:

En automóvil (ruta en auto)

Tiempo estimado : alrededor de 2 horas a 2 horas y media, dependiendo del tráfico saliendo de la CDMX

Ruta sugerida:

Toma la Autopista México-Toluca (Carretera Federal 15D) con rumbo a Toluca Al llegar a las inmediaciones de Toluca, incorpórate al la vía rápida o sigue las indicaciones hacia la Carretera Federal 55 o la autopista Toluca-Tenango del Valle / Ixtapan de la Sal Continúa por la Autopista Toluca - Ixtapan de la Sal / México 55D en dirección al sur, la cual te llevará directo hacia Ixtapan de la Sal



En autobús

Punto de partida : la Terminal de Autobuses del Poniente (Observatorio) en la CDMX

Línea de autobuses : comúnmente operan líneas como Autobuses Flecha Roja o servicios coordinados que ofrecen viajes directos hacia Ixtapan de la Sal sacando el pasaje con anterioridad

Tiempo estimado : aproximadamente 2 horas y media a 3 horas

Llegada: al llegar a la terminal de Ixtapan de la Sal, puedes tomar un taxi local o un transporte público breve que te dejará directamente en las instalaciones del balneario.

Recomendaciones de salud y seguridad a la hora de meterse en las aguas termales

Debido a las altas temperaturas de hasta 38.5 °C y a la concentración de minerales en el agua, los expertos y administradores sugieren seguir ciertas recomendaciones para una experiencia óptima: