Estas personas deben actualizar el DNI con el nuevo formato.

El Gobierno argentino, a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper), implementó un nuevo modelo de DNI y pasaporte con modificaciones orientadas a reforzar la seguridad de los documentos y adaptarlos a estándares internacionales.

La actualización incorpora cambios tanto en el soporte físico como en algunos elementos tecnológicos y visuales. El DNI conserva el formato de tarjeta de policarbonato con chip sin contacto, aunque presenta diferencias en la información que aparece en el frente y en el reverso.

También se renovaron algunas de las medidas de seguridad que pueden observarse a simple vista, conocidas como Nivel 1. En cambio, las medidas correspondientes a los niveles 2 y 3 permanecen sin modificaciones.

El nuevo diseño comenzó a regir el 1 de febrero de 2026, luego de ser oficializado mediante las disposiciones 54/2026 y 55/2026 publicadas en el Boletín Oficial.

Quiénes deben sacar el nuevo DNI

La aparición del nuevo modelo no significa que todos los argentinos deban reemplazar inmediatamente su documento actual. Los DNI y pasaportes que se encuentren vigentes continúan siendo válidos.

El cambio solamente resulta obligatorio cuando corresponde realizar alguno de los trámites previstos por el Renaper. Entre las situaciones contempladas se encuentran:

Actualizaciones obligatorias correspondientes a los 5, 8 y 14 años.

DNI vencido o próximo a vencer.

Necesidad de modificar o corregir datos personales.

Pérdida, robo o deterioro del documento.

Otros trámites que impliquen la emisión de un nuevo ejemplar.

Por lo tanto, quienes tengan un DNI vigente y no se encuentren dentro de alguno de estos casos no necesitan solicitar el nuevo modelo de manera inmediata.

Quiénes deben sacar el nuevo DNI.

Cómo tramitar el nuevo DNI en 2026

El trámite puede iniciarse mediante un Registro Civil de la jurisdicción correspondiente o solicitando un turno en un Centro de Documentación Renaper a través de Mi Argentina.

Una vez asignado el turno, el titular debe presentarse en la fecha indicada con la documentación correspondiente y, cuando corresponda, con la constancia del turno.

Luego de realizar la gestión, se entrega una constancia que permite seguir el estado del trámite de manera online mediante el número de identificación correspondiente.

Una vez terminado el documento, el nuevo DNI puede recibirse en el domicilio declarado o retirarse en la oficina seleccionada, según la modalidad elegida. Si se entrega en el domicilio, deberá recibirlo el titular o una persona mayor de 18 años que presente la constancia correspondiente.

En el caso de los menores de 14 años, es obligatorio que concurran acompañados por su representante legal, quien también deberá presentar su DNI.

Por el nuevo DNI, todas estas personas tendrán que renovar el documento.

Cuánto cuesta tramitar el nuevo DNI

El valor del documento depende del tipo de trámite que se realice. Según el esquema informado por el Renaper, los precios son:

Primer DNI para recién nacidos de 0 a 6 meses: sin cargo.

Primer ejemplar de 6 meses a 5 años: $10.000.

Actualización de 5 u 8 años: $10.000.

Actualización de 14 años: $10.000.

Nuevo ejemplar, rectificación de datos, cambio de domicilio y otros trámites: $10.000.

Rectificación por reconocimiento de identidad de género: sin cargo.

DNI exprés: $26.000, con entrega dentro de las 96 horas hábiles.

DNI 24 horas: $41.000, con retiro en la oficina de origen.

DNI al instante: $57.000, disponible únicamente en las oficinas habilitadas.

Los valores pueden estar sujetos a actualizaciones, por lo que conviene verificar el importe vigente al momento de iniciar el trámite.

Por el nuevo DNI, todas estas personas tendrán que renovar el documento.

Cómo es el nuevo DNI argentino

Uno de los principales cambios está en la tecnología incorporada al documento. El nuevo DNI continúa fabricándose en policarbonato, incorpora grabado láser y cuenta con un chip sin contacto que almacena información biométrica.

La combinación de estos elementos busca dificultar la falsificación y mejorar la protección de los datos personales. Además, el diseño fue adaptado a los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

En el aspecto visual, el documento incorpora distintos elementos vinculados con la identidad argentina. Entre ellos aparecen una escarapela alrededor de la fotografía, estrellas argentinas, el Sol de Mayo, glaciares, la Cordillera de los Andes y el mapa bicontinental del país.

También suma un holograma transparente renovado, impresión en iris, una ventana transparente y distintos elementos táctiles que permiten comprobar características de seguridad del documento.

Qué pasa con los DNI de extranjeros y excombatientes de Malvinas

El nuevo esquema también contempla documentos emitidos para personas extranjeras residentes en Argentina. El formato general se mantiene, aunque se incorporan datos relacionados con la naturalización o la residencia, según corresponda.

En el caso de los excombatientes de Malvinas, el documento conserva la leyenda identificatoria que permite reconocer esa condición.

De esta manera, la implementación del nuevo DNI representa una actualización tecnológica y de seguridad, pero no obliga a todos los ciudadanos a cambiar su documento actual. Quienes tengan un DNI vigente podrán continuar utilizándolo hasta que llegue el momento de realizar una renovación o alguno de los trámites que requieran la emisión de un nuevo ejemplar.