Sin azúcar ni harina: cómo preparar un bizcochuelo nutritivo para el mate o la merienda en 5 minutos Fuente: IA

El bizcochuelo de chocolate sigue siendo un clásico infaltable para el desayuno o la merienda. Sin embargo, muchas personas buscan alternativas más livianas que reduzcan el consumo de harinas refinadas y azúcar sin resignar sabor.

Para ello, existe una versión más saludable que se puede preparar en casa con pocos ingredientes y en muy poco tiempo. La clave está en reemplazar los componentes tradicionales por opciones más naturales.

Los ingredientes necesarios para la preparación

Los ingredientes necesarios para la preparación son los siguientes:

1/2 taza de avena

1/4 taza de leche

2 huevos

2 bananas maduras

3 cucharadas de cacao amargo en polvo

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

Chips de chocolate sin azúcar o nueces (opcional).

Cómo preparar un bizcochuelo de chocolate más saludable

Para comenzar, es importante precalentar el horno a 180 grados y preparar un molde previamente enmantecado para evitar que la mezcla se adhiera durante la cocción. En este punto, contar con un buen recipiente hace la diferencia: Transformá tu cocina con el molde desmontable alto Hudson, el secreto de los reposteros para tortas perfectas.

Su diseño desmontable permite un desmolde sin complicaciones, y su revestimiento antiadherente premium garantiza una cocción pareja y sin residuos pegados.

Una vez listo el molde, hay que pisar dos bananas maduras hasta lograr un puré homogéneo. A esa base se le incorporan los huevos junto con la leche y un toque de esencia de vainilla, mezclando bien hasta integrar todos los ingredientes líquidos.

Luego, se suman los ingredientes secos: cacao amargo en polvo, avena y polvo para hornear. La preparación debe mezclarse hasta obtener una textura uniforme, sin grumos, que será la base del bizcochuelo. Quienes quieran sumar más textura pueden agregar chips de chocolate sin azúcar o nueces picadas en este momento.

La mezcla se vuelca en el molde y se lleva al horno durante aproximadamente 25 a 30 minutos. El punto justo se alcanza cuando, al insertar un palillo en el centro, este sale limpio. Tras retirarlo, conviene dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar para que conserve mejor su forma.