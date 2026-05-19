En esta noticia Inversión para ampliar el aeropuerto

Mendoza acaba de sumar una nueva ruta directa a Punta Cana. El vuelo será operado por Arajet con tres frecuencias semanales a bordo de las aeronaves Boeing 737 MAX 8 con capacidad para 185 pasajeros. De esta manera, la provincia se convierte en el tercer destino de la aerolínea dominicana en la Argentina.

La nueva conexión, inaugurada este domingo en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, también permitirá acceder a través del hub de República Dominicana a otros mercados como Miami, Nueva York, Ciudad de México y Toronto, entre otros destinos.

Las autoridades de Aeropuertos Argentina, así como las de Arajet y el gobierno mendocino, resaltaron el impacto de la ruta en la conectividad y en el desarrollo económico provincial. El nuevo servicio se incorpora a las rutas internacionales que ya operan desde Mendoza hacia Santiago de Chile, San Pablo, Panamá, Lima y Río de Janeiro.

Sergio Rinaldo, gerente general de la región de Aeropuertos Argentina, destacó que la llegada de la compañía responde a una estrategia de expansión de conexiones. “Que Arajet elija Mendoza como su tercer destino en Argentina no es casualidad: refleja el dinamismo de la provincia y el compromiso con la conectividad federal”, señaló.

Además, remarcó el crecimiento del mercado aéreo local. Durante 2025 la Argentina movilizó cerca de 47 millones de pasajeros y registró un incremento del 17% en la oferta internacional.

En Arajet también subrayaron el valor estratégico de la provincia dentro de su plan de expansión regional. José Cabrera, vicepresidente de Comunicaciones de la empresa, aseguró que Mendoza representa una ciudad con potencial turístico, económico y cultural y que la nueva operación permitirá conectar a la provincia con toda la red de destinos de la aerolínea en el continente.

Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, sostuvo que la incorporación del nuevo vuelo facilitará tanto el turismo receptivo como el emisivo y generará nuevas oportunidades de negocios. “Gracias a la política de Cielos abiertos del Gobierno Nacional y a las gestiones que viene llevando a cabo Mendoza, hoy podemos decir que está nueva ruta es una realidad”, señaló.

Inversión para ampliar el aeropuerto

El crecimiento del tráfico aéreo también estará acompañado por una inversión en infraestructura. Aeropuertos Argentina prevé destinar u$s 10 millones para ampliar la capacidad operativa de El Plumerillo en un 40 por ciento. La licitación se lanzará en los próximos días y las obras comenzarían durante el segundo semestre del año.

El proyecto permitirá aumentar la capacidad de la terminal y mejorar la operación simultánea de vuelos, por lo que el aeropuerto pasará de 13.000 a 14.400 m2 , incorporará nuevas puertas de embarque, ampliará áreas de migraciones, sumará espacios comerciales y una nueva Sala VIP, además de permitir recibir hasta seis vuelos al mismo tiempo.

Durante 2025 pasaron por el aeropuerto de Mendoza más de 2,6 millones de viajeros, un 14,43% más que el año anterior. En tanto, durante el primer cuatrimestre de 2026 la terminal ya superó los 800.000 pasajeros.